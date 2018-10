Citys europæiske felttog er tilbage på sporet efter smal sejr Længe lignede det en nedtur for Manchester City i Champions League. Men David Silva afværgede fiaskoen.

Champions League Programmet onsdag Gruppe A 21.00 Atletico Madrid-Club Brugge 21.00 Dortmund-Monaco Gruppe B 21.00 PSV-Inter 21.00 Tottenham-Barcelona Gruppe C 18.55 PSG-Røde Stjerne 21.00 Napoli-Liverpool Gruppe D 18.55 Lok. Moskva-Schalke 04 21.00 Porto-Galatasaray

Manchester City forhold til Champions League er ligesom et stormomsust kærlighedsforhold. Det går op og ned, og i sidste ende lider det skibbrud. Allerede efter en kamp var det engelske hold i store vanskeligheder i gruppespillet på grund af et nederlag mod Lyon, men på et mål i slutfasen og dermed 2-1-sejr 1-1 ude mod tyske Hoffenheim kom City på rette kurs.

De første 45 minutter blev afviklet i et hæsblæsende tempo efter at Hoffenheim havde chokeret gæsterne med en scoring allerede i kampens første minut. Citys forsvar blev fanget i ubalance og Ishak Belfodil kunne i fri position ubesværet sende bolden forbi Ederson Moraes.

Manchester City skulle dog ikke bruge mange minutter på at finde takten og syv minutte senere udlignede Kun Aguëro efter solidt opspil af den tyske landsholdsspiller Leroy Sane.

Efter pausen forsvarede Hoffenheim sig godt mod favoritterne, men få minutter før slutfløjtet udnyttede David Silva en stor fejl af Peter Posch og scorede det forløsende sejrsmål, som genoplivede englændernes drømme, der nu ellers i lang tid er endt med at forblive uforløste.

Manchester City har nemlig været fast deltager i Champions League siden 2011, efter en ellers noget broget europæisk historie.



Klubben vandt med legender som Joe Corrigan, Colin Bell og Francis Lee i startopstillingen i 1970 den daværende Europa Cup for pokalvindere med en finalesejr på 2-1 over polske Gornik Zabrze og nåede året efter semifinalen i samme turnering.

Derefter begyndte det dog at tynde ud i resultaterne, og kvartfinalen i Uefa Cuppen i 1979 var starten på en 24 år lang tørkeperiode, hvor naboerne United løb med det meste af hæderen.

I nullerne kom City atter på det europæiske landkort med et par deltagelser i Uefa Cuppen via fairplay-reglen, og det helt store gennembrud kom efter at et Abu Dhabi-baseret konsortium tog over i 2008. Så strøg Manchester City mod toppen af Premier League og drømmene om Champions League begyndte så småt at få et skær af realisme.

Trods store trænere som Roberto Mancini, Manuel Pellegrini og Pep Guardiola ved roret gennem i alt syv Champions League-kampagner er den forjættede sejr endsige en finaleplads forblevet en drøm, og 8. forsøg fik en kedelig start med nederlaget på hjemmebane til Lyon for 14 dage siden.

Tættest på finalepladsen var chilenske Manuel Pellegrini - den nuværende West Ham-træner - der førte City frem til semifinale i 2016. Her blev det til et samlet nederlag til de senere vindere fra Real Madrid.

I gruppe H tog Juventus uden den karantæneramte Cristiano Ronaldo imod Young Boys fra Schweiz, og her vandt hjemmeholdet 3-0 - alle mål scoret af argentineren Paulo Dybala.

Juventus startede dette års kampagne med at besejre Valencia 2-0 på udebane, og de italienske mestre er dermed godt på vej mod knockout-kampene.