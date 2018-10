Magnussen øjner noget trods beskeden kvalifikation

Formel 1: Kevin Magnussen sluttede som nummer 12 i lørdagens på Suzuka i Japan. Ikke umiddelbart særligt tilfredsstillende. Og dog. For konklusionen om, at den regn, der faldt under anden afdeling af kvalifikationen, ødelagde danskerens kvalifikation, den køber Magnussen ikke. Det skyldes de dækregler, der dikterer hvilke dæk, kørerne skal starte løbet på. »Det er næsten værre at starte på supersoft-dæk på niende- eller tiendepladsen, end det er at starte på 12.-pladsen på softdæk«, siger Kevin Magnussen til TV3+. »Og så kan man forhåbentlig have fordelen af, at dem, der pitter tidligt, kommer ud på banen igen i trafik«, siger Kevin Magnussen. De to Mercedes-biler med Lewis Hailton og Valtteri Bottas starter forrest.

Tennis: Letten Anastasija Sevastova er i karrierens hidtil største finale efter sejr i to sæt i Beijing over US Open-vinderen Naomi Osaka. 6-4, 6-4 sluttede det til Sevastova mod en lidt slidt Osaka, der mit i andet sæt måtte have lægebehandling på banen. Sevastova møder Caroline Wozniacki eller kineseren Qiang Wang i finalen. Wozniackis semifinale spilles 13.30.

Fodbold: 26-årige Casper Sloth har levet en omtumlet tilværelse siden han i 2012 fik den første af i alt 8 kampe på A-landsholdet. I øjeblikket er han i Silkeborg i 1. division, men han kan være på vej væk. Det oplyser cheftræner Michael Hansen til Midtjyllands Avis. »Han har fået fri de her dage og i weekenden. Han var ikke i betragtning til weekenden. Det får han for, at han kan tænke sig om og se, hvad vi skal gøre«, siger Michael Hansen til avisen.

Håndbold: Den tidligere landsholdsspiller Mie Augustesen indstiller karrieren efter denne sæson i landets bedste række. Det oplyser den 30-årige Herning-Ikast-spiller til TV2 Sport.

Badminton: Line Kjærsfeldt er klar til at spille finale i Taiwan Open mod verdens bedste. Lørdag vandt den 24-årige dansker over Pui Yin Yip fra Hongkong 21-14, 21-19. Nu venter verdensetteren Yzu Ying Tai, der i den anden semifinale slog Soniia Cheah fra Malaysia 21-16, 21-19.

Fodbold: De danske kvinder skal score mindst to gange i Viborg på tirsdag efter nederlaget til Holland i det første VM-playoffopgør fredag. 0-2 sluttede det i Breda, hvor Nadia Nadim og co. for tredje gang i træk og for syvende gang i alt i 2018 måtte forlade banen uden sejr. Angriberen vil dog ikke helt afskrive mulighederne for avacemnet til næste runde af VM-kvalifikationen. »Det kan godt lade sig gøre. Alt kan lade sig gøre, men det er bare svært lige nu«, siger Nadim til DR Sporten.

Fodbold: Brighton slog West Ham 1-0 i fredagens kamp i Premeir League. Glenn Murray blev matchvinder for hjemmeholdet midt i 1. halvleg.

Fodbold: I den tyske Bundesliga spillede Werder Bremen sig op på andnepladsen efter Dortmund. Det skete via en 2-0-gevinst hjemme mod Wolfsburg.