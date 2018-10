Arsenal-legende bliver træner i fransk storklub

Direkte sport i tv DR 1 15.00 Håndbold: Besiktas – BSV (m) TV 2 16.10 Håndbold: Mors-Thy – Lemvig-T. (m) TV 2 Sport 03.55 Motorsport: Endurance, Japans GP

Fodbold: Arsenal-legenden Thierry Henry er ny træner for AS Monaco. Den 41-årige franskmand kommer fra en rolle som assisterende landstræner for Belgien, og han har underskrevet en kontrakt med klubben i fyrstedømmet, der løber til 2021. Monaco fyrede tidligere på ugen Leonardo Jardim på grund af en skuffende sæsonstart. Thierry Henry spillede i perioden 1993-1999 for AS Monaco, inden han skabte sig selv legendestatus i Arsenal og FC Barcelona. I 1998 vandt han verdensmesterskabet med Frankrig.

Doping: Da Det Internationale Antidoping Agentur, Wada, for nylig besluttede igen at lukke Rusland ind i det fine selskab, var det en kontroversiel beslutning, og fra flere siden blev Wada beskyldt for at gå på kompromis med tidligere holdninger. Nu fortæller den tidligere olympiske mester i langrend, canadieren Beckie Scott, der er formand for Wadas aktivkomité, at hun blev mobbet på mødet, hvor Rusland blev lukket ind i varmen, fordi hun var modstander af beslutningen. I et interview med BBC fortæller Scott, at medlemmer af Wadas eksekutivkomité behandlede hende respektløst, kom med upassende kommentarer og i det hele taget opførte sig som bøller.

»Behandlingen af mig viser klart den generelle attitude og holdning til de aktives mening«, siger Beckie Scott til BBC. Canadieren, der også har været medlem af Den Internationale Olympiske Komité, er siden trådt tilbage fra sin rolle i Wada.

Fodbold: Liverpool-stjernen Mohamed Salah blev skadet, da Egypten mødte Swaziland i en kamp om det afrikanske mesterskab, Africa Cup of Nations. Hvor slem skaden i benet er, skal en skanning afgøre. Egypten vandt kampen 4-1 blandt andet på et mål sat ind direkte på hjørnespark af netop Salah.

Håndbold: Til januar er Danmark sammen med Tyskland vært for herrernes VM-slutrunde, men det afholder ikke Dansk Håndbold Forbund, DHF, fra at søge om endnu et VM. Denne gang er det slutrunden i 2025, der er i søgelyset. Danmark har afleveret et bud om at afvikle VM og godt seks år sammen med Schweiz og Norge, mens Serbien og Kroatien hver for sig også lægger billet ind på turneringen.

Motorsport: Mick Schumacher, der er søn af den legendariske formel 1-verdensmester Michael Schumacher, kan i denne weekend bliver europamester i formel 3-klassen. Den 19-årige Schumacher misbrugte dog den første ud af tre matchbolde, da han blot blev nummer 12 i lørdagens løb på Hockenheimring. Før de sidste to løb har Schumacher et forspring på 39 point til briten Daniel Ticktum, og der kan maksimalt vindes 50 point.

Tennis: Novak Djokovic har vist skræmmende god form på det seneste, og serberen havde ikke de store problemer med at spille sig i finalen ved Shanghai Masters. Djokovic slog den unge tysker Alexander Zverev klart 6-2, 6-1 i semifinalen og skal møde enten veteranen Roger Federer eller kroaten Borna Coric i finalen.

Tennis: Finalen i WTA-turneringen i Tianjin Open bliver et opgør mellem de to topseedede Karolina Pliskova og Caroline Garcia.Pliskova besejrede Timea Bascinszky 6-2, 6-1, mens Garcia besejrede femteseedede Hsieh Su-wei 6-3, 6-4.

Fodbold: På grund af tilskueruroligheder i forbindelse med en tidligere kamp måtte Kroatiens VM-sølvvindere spille for tomme tribuner i Rijeka, da England fredag aften var på besøg i Nations League. Kampen, der var en gentagelse af sommerens semifinale ved VM, endte 0-0.

Ishockey: Odense Bulldogs var fredag på besøg i Rødovre, og det blev indledningen til en rigtig kedelig weekend for fynboerne. Hjemmeholdet sendte nemlig gæsterne hjem med en regulær øretæve på 13-4, og dermed er Odense stadig placeret i bunden af ligaen.