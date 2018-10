Mikkel Hansen bliver topscorer i dramatisk sejr over Skjern

Fodbold: Siden HB Køge for fire uger siden toppede 1. division har det knebet med at vinde. I dag blev det til den fjerde kamp i træk uden sejr, da en 1-0-føring mod Silkeborg endte med et 1-2-nederlag. Liam Jordan udnyttede opspillet ra Ricki Olsen og Lee Rochester til at score med et skud, der ramte Simon Jakobsen, men Ronnie Schwartz scorede første på et straffespark siden sejrsmålet ved at sætte foden på et hårdt indlæg. Hvidovre rykkede over nedrykningsstregen med en 5-1-sejr over Thisted, og oprykkeren er nu 1 point efter nedrykkeren FC Helsingør, der hjemme tabte 2-1 til Nykøbing FC.

Tennis: Novak Djokovic vandt søndag Masters 1000-turneringen Shanghai Masters efter en finalesejr på 6-3, 6-4 over 21-årige Borna Coric fra Kroatien. Det er 4. gang efter 2012, 2013 og 2015. at serberen vinder turneringen i Kina. Djokovic vinder turneringen uden at afgive et eneste af sine egne servepartier. 31-årige Djokovic ligger lige nu nummer tre på verdensranglisten, som lige nu toppes af spanieren Rafael Nadal.

Motorsport:Michael Christensen og hans franske holdkammerat Kevin Estre kørte et perfekt løb i en Porsche, da de i 4. afdeling af det officielle VM for sportsvogne, FIA WEC, kørte sig fra sidste til1. pladsen i GTEPro-klassen i det seks timer lange løb på Fuji-banen i Japan. Med deres sejr ved 24 timers løbet på Le Mans i juni og henholdsvis en 2.- og 3. plads i de øvrige afdelinger, udbyggede de to deres føring i den samlede VM stilling. Nicki Thiim og Marco Sørensen sluttede på 7. pladsen i deres Aston Martin.



Tennis: 18-årige Dayana Yastremska vandt karrierens første WTA-titel, da hun i finalen i Hongkong besejrede Qiang Wang i to sæt med cifrene 6-2, 6-1. Den ukrainske teenager er nr. 102 på verdensranglisten. I Tianjin slog franske Caroline Garcia den topseedede tjekke Karolina Pliskova i to sæt, 7-6 (9/7) og 6-3.

Motorsport: Jan Magnussen og Antonio Garcia sikrede sig sammen med Corvette Racing søndag nat dansk tid endnu et mesterskab i den amerikanske sportsvognsserie WeatherTech SportsCar Championship. Det er 4. gang i karrieren, at den 45-årige dansker kan kalde sig mester i serien, som er bakket op af fabriksteams fra både Chevrolet, Porsche, Ford, BMW og Ferrari. Mesterskabet blev sikret med en 8. plads i årets sidste løb - Petit Le Mans på Road Atlanta. Christina Nielsen, Robert Renauer og Patrick long sluttede årets Petit Le Mans lige uden for podiet på en 4. plads i GTD-klassen.