Knæskadet Stine Jørgensen misser håndbold-EM Landsholdsanføreren har fået en meniskskade og skal opereres. Dermed misser hun EM i Frankrig.

Anfører for kvindelandsholdet i håndbold Stine Jørgensen skal opereres i knæet og bliver ikke klar til EM i Frankrig.

Det oplyser hendes klub Odense Håndbold i en pressemeddelelse.

Jørgensen måtte søndag udgå fra Odense Håndbolds Champions League-kamp mod franske Metz Handball på grund af et vrid i knæet.

Efterfølgende var der tvivl om, hvor alvorlig skaden var, men nu har skanninger vist, at landsholdsanføreren har fået en meniskskade og skal under kniven.

Hun skal efter alt at dømme være væk fra banen i seks til otte uger, og dermed bliver hun ikke klar til EM i Frankrig, der afholdes i december.

»Jeg synes, det er svært at forholde sig til situationen lige nu. Lige nu må jeg bare tage en dag ad gangen, og så vil jeg ikke bruge så meget tid på spekulationerne omkring fremtiden«, siger Stine Jørgensen om sin skade i pressemeddelelsen.

Også Odense-træner Jan Pytlick er ærgerlig over at miste en af sine vigtigste spillere.

»Det er selvfølgelig et stort tab for holdet, at Stine er ude i den her periode, hvor vi har så mange kampe. Jeg er også ked af det på Stines vegne«.

Fredag skal Odense-mandskabet spille Champions League på udebane mod Larvik, men det bliver altså uden holdets store profil.

Landsholdet samles 19. til 25. november for at spille Møbelringen-turnering i Norge, inden holdet 30. november spiller sin første kamp ved EM i Frankrig.

ritzau