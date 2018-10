Danmark henter fem medaljer ved ungdoms-OL De unge danske atleter har vist sig at være yderst konkurrencedygtige til ungdoms-OL i Buenos Aires, hvor det er blevet til tre guldmedaljer, en sølv og en bronze.

De to forpustede cykelryttere Mie Saabye og Sofie Heby Pedersen kunne efter slutningen på det fem dage lange cykelløb ved ungdoms-OL i onsdags kigge op på pointtavlen til en forløsende besked: De havde vundet guld.

Sidstedagen var ellers ikke god for pigerne, der begge underpræsterede og sluttede langt tilbage i feltet. Heldigvis havde danskerne fra start lagt sig i spidsen, og derfor gjorde det ikke noget, at de til sidst havde en off-day.

Guldet var dansk, igen, igen.

Under ungdoms-OL i Buenos Aires, der fandt sted fra 6. til 18. oktober, har de 12 danske atleter, der er rejst tværs over kloden for at deltage på den store scene, vundet fem medaljer. Heraf tre af den gyldne slags.

Og det er rigtig godt gået, fortæller Mikkel Sansone Øhrgaard, der er konsulent i Danmarks Idrætsforbund (DIF) og med nede i Buenos Aires for at støtte atleterne.

»Rent sportsligt er det gået, som vi havde håbet på og endda lidt over forventning. Det gør mig rigtig, rigtig glad, at vi i samtlige af de konkurrencer, vi er konkurrencedygtige i, er med til at dominere og præge konkurrencerne«, siger Mikkel Sansone Øhrgaard.

Et skridt på vejen

Inden ungdoms-OL gik i gang, fortalte Mikkel Sansone Øhrgaard til Politiken, at introduktionen til elitesportsverdenen vægtede højere end medaljer for de danske atleter. Men atleterne er altså alligevel gået benhårdt efter at præstere sportsligt, og det gør nu heller ikke noget, understreger Mikkel Sansone Øhrgaard.

»Vi havde selvfølgelig nogle medaljehåb, inden vi tog af sted, men det vigtigste har hele tiden været, at atleterne kommer ned og får noget erfaring og får set, hvordan sådan et multisport-event ser ud, når der pludselig er mediefokus og dopingprøver og så videre. Men selvfølgelig giver de sig fuldt ud, når de er i konkurrenceelementet, og vi havde også en forventning om, at det ville gå ret godt ud fra dem, vi har udtaget«, siger han.

Den største danske medaljesluger er triatleten Sif Bendix Madsen, der vandt guld på holdniveau og en sølvmedalje i sololøbet. Derudover skød Stephanie Grundsøe sig til tops i kvindernes riffeldisciplin, mens Jonas Winterberg-Poulsen fik en bronzemedalje i herrernes fleuret-fægtning.

Men ikke alle har præsteret eller overpræsteret. Golftalentet Nicolaj Højgaard blev inden turneringen spået til at være en af de helt store favoritter. 17-årige Højgaard har i år vundet nærmest alt, hvad han kunne komme i nærheden af, både på junior- og seniorniveau.

Banen til ungdoms-OL passede dog ikke til hans stil, og han ramte aldrig topformen og måtte derfor tage til takke med en niendeplads, langt væk fra medaljerne.

Overordnet set er det dog nogle tilfredse danske atleter, der kan tage hjem fra et nu afsluttet ungdoms-OL. Mikkel Sansone Øhrgaard fortæller dog, at det, de lige har oplevet, kun er begyndelsen på tilværelsen i elitesport, og han opfordrer derfor dem alle til at gå hjem og klø på:

»Der er stadig milevidt fra at præstere på juniorniveau til at præstere på seniorniveau. Det her er kun introduktionen til elitesport, så de skal ikke hvile på laurbærrene, selv om de har vundet guld. Det er en erfaring, de skal tage med sig, men det er kun et skridt på vejen. Snart bliver de seniorer, og der vil de blot være én ud af mange, og det skal de lære at kapere. Det bliver bare noget andet om et par år«, siger han