Antonsens onde ånd gør det til asiatisk finaledag Anders Antonsen vandt første sæt, men tabte til verdens nummer 4 ved Denmark Open.

Siden Danmarks største badmintonturnering i 2003 skiftede navn fra Danish Open til Denmark Open, har det hjemlige publikum kun to gange kunnet hylde en dansk vinder i herresingle. I 2008 vandt Peter Gade et tæt danskermøde mod Joachim Fischer, to år senere slog Jan Ø. Jørgensen indoneseren Taufik Hidayat.



I år bliver der ikke pyntet på denne kedelige statistik. Efter en imponerende turnering af Anders Antonsen – det er ham, der i kraft af sejren over Viktor Axelsen i anden runde er skyld i, at finalen i herresingle som den eneste af de fem rækker ikke indeholder turneringens topseedede – var Chou Tien Chen fra Taiwan for stærk i semifinalen. Verdens fjerdebedste vandt i tre sæt, 19-21, 21-11, 21-12, og fører dermed 4-0 i indbyrdes opgør mod den 21-årige dansker.

Denmark Open Søndagens finaler Damesingle: Tai Tzu Ying, Taiwan (1) - Saina Nehwal, Indien Mixed double: Siwei/Yaqiong, Kina (1) - Puavaranukroh-Taerattanachai, Thailand Damedouble: Fukushima/Hirota, Japan (1) - Tanaka/Yonemoto, Japan (5) Herredouble: Gideon/Sukamuljo, Singapore (1) - Kamura/Sonada, Japan (4) Herresingle: Kento Momota, Japan (2) – Chou Tien Chen, Taiwan (4)

Ligesom i kampene mod Viktor Axelsen og Huang Yuxiang fik den dobbelte danmarksmester en perfekt start. Han smashede sig i front 1-0, udbyggede til 2-, 3-, 4- og 5-0, og et medlevende publikum med dannebrogsflag, røde-hvide hatte og halstørklæder jublede og klappede.

Sætsejr i femte forsøg

Tien Chen kom sig dog over chokstarten og førte ved sættets ophold 11-10, men Antonsen svarede suverænt igen, skaffede sig seks sætbolde og tog det hjem på den femte.

I andet sæt blev fejlene mange og tempoet lavere hos den 21-årige dansker. Han kom hurtigt bagud 1-5, og mod sættets slutning, da et comeback syntes umuligt, sparede han på kræfterne til det tredje og afgørende sæt og tabte 21-10.

Men fejlene hang fast ind i tredje sæt. Samtidig højnede Tien Chen sit niveau yderligere og viste, hvorfor han i år har vundet Korea og Singapore Open. Og selv om Antonsen gik fra stillingen 6-15 til 10-16, var overmagten for stor, og Tien Chen tog sættet 21-12.

»Jeg tabte til en bedre spiller over en hel kamp og var egentlig ikke tæt på at vinde. Jeg var træt i hovedet og benene i tredje sæt«, siger Anders Antonsen og kalder ugen »sindssygt god«.

»Det har været en stor oplevelse, og jeg tager en masse godt spil med mig videre, hvor jeg lagde et nyt lag på mit angrebsspil«.

Ren asiatisk finaledag

I finalen møder Chou Tien Chen verdensetteren Kento Momota, der uden at få synderlig meget sved på panden slog den forsvarende mester i Denmark Open, Kidambi Skrikanth, 21-16, 21-12.

Den japanske verdensmester har kun været i problemer i første runde, hvor han måtte bruge tre sæt og knap halvanden time på at slå Anthony Ginting fra Indonesien, og det er svært at se, hvordan taiwaneren kan sætte 24-årige Momota under maksimalt pres.

Alle fem finaler bliver et rent asiatisk anliggende, da den useedede engelske herredouble Marcus Ellis-Chris Langridge tabte til nummer 2 ved årets VM, japanerne Takeshi Kamura-Keigo Sonoda.