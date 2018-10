Fynboerne har været dygtige til at lave mange gode målmænd OB's stortalent Oliver Christensen var tilbage på bænken, da Odense-holdet spillede 0-0 i Haderslev

19-årige Oliver Christensen fik en fornem superligadebut i OB-målet mandag aften på Brøndby Stadion, hvor Odense-holdet spillede 1-1. Han afløste den skadede nordmand Sten Grytebust, der var tilbage mellem stængerne i udekampen mod SønderjyskE i aftes. På Fyn er man, forståeligt, stolt over, at der er tradition for, at de store klubber, OB og før i tiden B 1909 (bl.a. Svend Aage Rask) og B 1913 (bl.a. Erik Lykke Sørensen og Knud Engedal), har uddannet og udviklet masser af gode målmænd. OB har haft Børge Hylle, Finn Sterobo, Mogens Therkildsen, Lars Høgh, Jesper Christiansen og Thomas Sørensen (101 kampe) på A-landsholdet.