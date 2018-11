Sportsstjerner sætter i dag selv dagsordenen via de sociale medier Facebook, Twitter og Instagram kan brande de store navne og skaffe dem sponsorer. Men der er også en række fælder, de helst skal undgå.

Facebook, Instagram, Twitter. De fleste kender navnene på tre af nettets sociale medier, hvor for eksempel venner og familie kan følge med i hinandens gøren og laden. Men det er også blevet en platform, hvor sportsstjerner som Caroline Wozniacki kan fortælle sine omkring seks millioner følgere om livet på alverdens tennisbaner, mens udøvere af mindre idrætter forsøger at få deres del af rampelyset.

De sociale medier er som skabt til at brande sportsstjerner, fortælle historierne, som de finder er vigtige, og promovere dem i forhold til potentielle sponsorer. I dag er det de færreste inden for sportens verden, hvad enten det er en individuel udøver, en klub eller et forbund, der ikke har en profil på eksempelvis Twitter, så de kan meddele sig til offentligheden eller fansene.

»Hvis vi taler kommercielt sprog, så er tilstedeværelse vigtigt i relation til at være på de markedspladser, hvor folk er. Og særligt i den tid, vi lever i, og set i relation til yngre fansegmenter, så er tilstedeværelsen på sociale medier et eksempel på at være til stede, hvor folk er«, siger Kenneth Cortsen, der er sportsøkonom og forsker ved University College Nordjylland.



En ting er de danske sportsstjerner med tennisspilleren Caroline Wozniacki som den helt store magnet. Internationalt er det helt andre tal, der er på spil, og fodboldens meganavne som Neymar og Cristiano Ronaldo har alene på Instagram hver for sig over 100 millioner følgere. Det har betydning ikke alene lokalt, men stort set over hele planeten.

»Værdien, når de går ud og tweeter, er forbundet med rigtig mange penge. Det er noget, de kan tillade sig at tage stor betaling for, fordi de i den grad har mulighed for at flytte kunder og markedsandele. Det er jo fordelen ved de sociale medier og hele den digitale verden i relation til sportsbranding. Du fjerner nogle forstyrrende mellemled og kommunikerer direkte med målgrupperne«, forklarer Kenneth Cortsen.

Cristiano Ronaldo har 144 millioner følgere på instagram. Her kan den portugisiske superstjerne fortælle om livet som fodboldspiller hos Juventus. Foto: Alessandro Di Marco/AP

Følgere er penge værd

Derfor er det også et parameter for potentielle sponsorer, hvor mange følgere på de sociale medier en idrætsudøver har. Firkantet sagt er en person med 1 million følgere mere interessant at poste penge i end atleten med 100 følgere, bekræfter Thomas Badura, direktør i SponsorPeople Advisory, der beskæftiger sig med rådgivning, strategi og analyse omkring sponsorater og branding.

Det behøver dog ikke være så sort/hvidt.

»Det kan jo sagtens være, at en virksomhed synes, ham eller hende, der har 100 følgere, måske har et stort potentiale, og at de kan brande sig op ad den atlet til en væsentlig billigere penge. Så de kan se en interesse i at ramme de her atleter på et tidligt stadium, hvor de ikke har udviklet sig. Ud fra en værdifastsættelse vil den atlet med en million følgere med stor sandsynlighed være væsentlig dyrere at købe sig ind på. Men det er måske heller ikke der, det største udviklingspotentiale er. Det skal en sponsor også tænke på«, siger Thomas Badura.

Han fortæller, at det set fra en sponsors synspunkt heller ikke er helt ligegyldigt, hvilke budskaber en atlet lancerer på de sociale medier. Thomas Badura nævner som eksempel, da fodboldspilleren Nicklas Bendtner i sin tid som Wolfsburg-spiller postede et billede, hvor han steg ind i en stor Mercedes. Det var særligt uheldigt, fordi Wolfsburg er massivt sponseret af Wolksvagen-koncernen, der har hjemme i den tyske by.

Kenneth Cortsen peger på, at der i de senere år er sket et paradigmeskift i forhold magtbalancen mellem atleterne og deres mulighed for at komme ud med et konkret budskab. Tidligere var mange sportsstjerner i USA repræsenteret gennem et bureau, men nu styrer de selv deres forskellige konti, og hvad der skal ud til fansene.



Der er sket en ændring i magtbalancen, hvor atleterne nu selv bestemmer, hvad der skal ud, og hvornår det skal ud. Sådan var det ikke tidligere, hvor det var de gamle medier, der satte dagsordenen.

»Hvis du gør det fornuftigt i relation til den strategiske iscenesættelse og valget af de platforme, du bruger, for eksempel sociale medier, så har du meget mere magt, end du havde før i tiden. Hvis jeg skulle gå igennem dig, som repræsenterer de traditionelle medieplatforme som tv eller trykte medier, så er jeg afhængig af, hvordan du fortolker, og hvordan du sætter mig i spil. De store spillere kommunikerer direkte med målgruppen. Du hører deres historie«, siger Kenneth Cortsen.

Risiko for at dumme sig

I og med at kommunikationen er så direkte, kan det have stor betydning for atletens brand, hvor god hun er til den del af sin metier. Fordi der ofte ikke er noget filter på de sociale medier, og ikke alle er lige gode til at kommunikere, vokser risikoen for at dumme sig.

Det er så at sige den samme problemstilling, som hvis en atlet er dårlig til at spille fodbold eller tennis. Det bliver udstillet på banen, og det samme er tilfældet, hvis hun er dårlig til at kommunikere. Derfor findes der også professionelle firmaer til at tage sig af denne del af gamet, da det kan have store omkostninger at dumme sig for flere millioner følgere.

»Når atleterne har fået mere magt i relation til at komme ud med budskaber, så er det samme tilfældet med forbrugerne. Og når vi taler forbrugerne i sportslig kontekst, vil vi betegne dem som fans. Det vil sige, at hvis atleter dummer sig, så er der fans, som følger med via de sociale medier. De gemmer måske det her tweet, vi retweeter eller gør noget andet, som kan bringe atleten i modvind. Sådan er det at være sportsstjerne. Jo mere feteret du er, jo større kan orkanen blive, når modvinden kommer. Forstået på den måde, at feterede stjerner også har mange modstandere. Folk, der elsker Ronaldo, kan ikke nødvendigvis lide Messi og omvendt. Så der er i hvert fald nogle, der ville fryde sig, hvis en af dem dummede sig«, siger Kenneth Cortsen.

Men ifølge Thomas Badura er det dog ikke i sig selv en diskvalifikation at være kontroversiel.

»Det at være kontroversiel giver jo også en masse følgere. Det er noget, folk lægger mærke til. Der behøver ikke være noget negativt i at være kontroversiel, men jo mere du bevæger dig ind i blandt andet politiske eller religiøse sager, jo større og større risici løber du automatisk også«, siger han.

Det har ikke afholdt Nike fra at skrive sponsorkontrakt med football-spilleren Colin Kaepernick, der bevægede sig ind i et politisk minefelt, da han optrådte knælende under den amerikanske nationalmelodi.

»Det kræver eksempelvis en sponsor som Nike, der tør co-brande sig med ham og tage hans parti og arbejde med hans historie. Det ville for eksempel en finansiel virksomhed eller et forsikringsselskab sandsynligvis ikke have det samme mod på«, siger Thomas Badura.