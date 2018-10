Indersiden: Brøndbys tilhængere har fået deres supermand hjem Fansene elskede ham og sang om ham som en supermand, der altid gav sig 100 procent på banen. Nu skal Ebbe Sand afløse Troels Bech og være med til at få Brøndby helt til tops i dansk fodbold igen. Det kan godt blive en succes.

Da Jan Bech Andersen var helt tæt på Ebbe Sand første gang, brød den nuværende klubejer i Brøndby sig ikke om manden, der er ansat som ny sportsdirektør i Superligaklubben på Vestegnen og skal afløse Troels Bech per 1. januar.



»Jeg spillede sweeper på Greves danmarksseriehold i en kamp i 1994 mod Brøndby, hvor Ebbe var angriber. Vi tabte 5-1 – og han scorede tre gange«, husker Jan Bech Andersen, der stammer fra Greve.

Ebbe Sand så fit, stærk og veltrænet ud ved præsentationen. Vidste man ikke bedre, kunne man tro, det var en ny spiller, som blev præsenteret som en del af holdet, der for tiden skranter i Superligaen.

Jan Bech skiftede holdning

Klubejeren var Brøndby-fan, da han spillede i Greve, og det hører med til historien, at han hurtigt blev beundrer af Ebbe Sand. Han fremhæver bl.a. Sands betydning i The Double-sæsonen 1997-98. Og Jan Bech glemmer aldrig Ebbe Sands scoring i VM-slutrunden i 1998, da Michael Laudrup brillant lagde bolden til rette for Sand.

At Ebbe Sand nu vender tilbage til Brøndby og får et topjob i klubben, hvor han spillede i syv sæsoner, er lige så stort og markant, som da Michael Laudrup i 2002 blev ansat som træner, og da Daniel Agger vendte tilbage fra Liverpool.

»Ebbe ved, hvad der skal til for at skabe unikke resultater i Brøndby. Han kender klubbens dna, og Ebbe har rigelig erfaring med at lede en organisation. Han har været i den professionelle fodboldverden i mere end 20 år og oparbejdet et stort netværk til både spillere, ledere og trænere«, konstaterer Jan Bech Andersen.

»Han var en stor profil i Bundesligaen og et godt navn i udlandet. Det åbner en masse døre. Og som sportsdirektør er ens ry og omdømme afgørende i forhold til at tiltrække og sælge spillere«.

Ebbe Sand føler stolthed og er beæret over at få muligheden for igen at gøre noget for den klub, hvor han blev en stor spiller, en elsket type, der fightede for holdet og ikke var bange for at arbejde hårdt og altid var klar til at gå ind i dueller, hvor man kunne slå sig og få skrammer på ben, krop og hoved. I de bedste sæsoner lavede han mål på samlebånd i Superligaen. Bl.a. på hold med Peter Møller, der skiftede til Brøndby fra FCK og nu lige er kommet før Ebbe Sand med ansættelsen i et lignende job i DBU. De to scorede tilsammen 89 gange som holdkammerater.

Han blev et hit i Schalke 04

Da Schalke 04-manager Rudi Assauer og cheftræner Huub Stevens på Herfølge Stadion så Ebbe Sand i en superligakamp, hvor han flere gange var med tilbage foran eget mål og fik headet bolde væk og ofrede sig totalt i nærkampene, var de enige: Ham skal vi have. Han passer lige til en kulmineklub, som Schalke 04 blev kaldt, sagde en dansk rådgiver til den tyske duo. Ebbe Sand blev et hit, en enormt populær stamspiller og tæt på at være med til at føre klubben i Gelsenkirchen til det tyske mesterskab. Mange græd, da han havde spillet sidste kamp for klubben og sluttede spillerkarrieren efter 2005-06-sæsonen.

Talrige bød sig til for at afløse Troels Bech, både danskere og udlændinge. Jan Bech, bestyrelsen og Troels Bech, der har været med i hele ansættelsesforløbet, tror selvfølgelig fuldt og fast på, at Ebbe Sand er den helt rette mand til jobbet. Og Ebbe Sands baggrund giver god anledning til at antage, at han kan blive en succes. Uddannet bygningsingeniør, topspiller i mange år, medejer af et fodboldakademi i Kina, sportschef i Silkeborg og angrebstræner på landsholdet i seks år.

Han har P-licens som træner – så i teorien kan han overtage Alexander Zornigers position, hvis tyskeren skal skiftes ud i vinterpausen. Det sker dog næppe.

Da han stod og kiggede ud på banen på Brøndby Stadion, havde Ebbe Sand det godt. Inden længe forlader han Dubai, hvor han har boet med familien i en årrække, og flytter til Danmark

»Fodbold er for mig en passion, en livsstil. Det er ikke et 8 til 16-job, jeg får. Brøndby, der har så imponerende en fanskare, betyder meget for mig. Vi skal være med i toppen af dansk fodbold, spille i Europa og være gode til talentudvikling«.

Egne talenter skal have spilletid

Ebbe Sand vil se flere egenproducerede spillere på førsteholdet. En interessant udmelding i en periode, hvor Brøndby i fem superligakampe har optrådt med 10 udenlandske spillere i startformationen. Men selvfølgelig går der nogen tid, før den nye sportsdirektørs aftryk på klubben, organisationen og den sportslige sektor bliver tydelig. Logisk for alle med Jan Bech Andersen i spidsen. Han siger, at Ebbe Sand og Brøndby er et unikt match.