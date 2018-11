Dom: 50 dages ubetinget fængsel til Nicklas Bendtner for vold Fodboldspilleren får frihedsstraf for at have slået og sparket taxichauffør, men anker. Han vil frifindes.

Fodboldspilleren Nicklas Bendtner får 50 dages ubetinget fængsel for vold mod en taxichauffør i København – både med slag og spark.

Det har Københavns Byret bestemt.

Han skal desuden betale sagens omkostninger samt 11.350 kroner i erstatning til chaufføren.

Retten ser ingen grund til at fritage Bendtner for straf på grund af nødværge, fremgår det. Til gengæld lægger retten vægt på, at volden var grov. Chaufføren har efter to måneder stadig smerter af skaderne.



»Vi har lagt vægt på skaden, der ikke var helt uvæsentlig. Der var brud på kæben«, sagde dommeren for lidt siden. Ifølge Ritzau var Nicklas Bendtner, der er angrebsspiller i den norske klub Rosenborg, helt rolig, da han fik dommen.

Efter dommen meddelte han, at han anker til landsretten. Han vil frifindes helt.

Chaufføren får en bøde for overtrædelse af bestemmelser i færdselsloven. Han er frikendt for forsøg på vold.

Dommeren siger også, at »vi har lagt afgørende vægt på videoen, hvor man ser knytnæveslaget, og man ser sparket«.



Anklageren Marie-Luise Kruse havde krævet ikke under 20 dages fængsel til chaufføren og tre måneders fængsel Nicklas Bendtner.

Forsvareren for chaufføren, Mette Grith Stage, sagde efter dommen, at hun var glad for, at hendes klient var frifundet for vold.

Nicklas Bendtner selv stillede ikke op til interview men kørte fra retten. Hans advokat Anders Németh forklarede, at han og hans klient er uenige om flere ting i afgørelsen.

»Særligt det omkring sparket. Omkring slaget kan det objektivt konstateres, at Nicklas slår. Vores påstand er, at det sker i nødværge«, sagde Anders Németh.

En rodet nat

Søndag 9. september i år blev Nicklas Bendtner af taxiselskabet DanTaxi meldt til politiet for vold mod en af firmaets chauffører. I henhold til anklageskriftet kastede chaufføren først en genstand - en flaske eller dåse - efter Nicklas Bendtner og dennes kæreste, Philine Roepstorff, dog uden at ramme.



Årsagen til kastet var angiveligt, at parret ikke ville betale 52 kroner for den tur, de havde kørt med chaufføren.

Som reaktion slog Nicklas Bendtner derefter ifølge anklageskriftet chaufføren omkuld og sparkede ham i ansigtet. Chaufføren pådrog sig flere buler og rifter samt dobbelt kæbebrud og blev efterfølgende opereret.

Philine Roepstorff bekræftede efter hændelsen på Instagram, at hendes kæreste havde slået chaufføren med knyttet næve i hovedet, men at det skete i selvforsvar, fordi chaufføren havde optrådt truende.

Har erkendt slag, men ikke spark

Bendtner har været tiltalt efter straffelovens § 244 - den milde voldsparagraf - som omhandler blandt andet gade- og værtshusslagsmål. Straframmen er helt op til tre års ubetinget fængsel, men straffen i langt de fleste sager ligger i området 30-60 dages fængsel.

Han har desuden været tiltalt for at løbe fra taxiregningen og for at have kørt uden sikkerhedssele. De sidste to forhold har Bendtner erkendt i sin forklaring i retten, ligesom han har erkendt at have slået, men kun fordi han følte sig truet. Han har imidlertid ikke erkendt at have sparket chaufføren.

Chaufføren har været tiltalt for forsøg på vold - kastet med dåsen - for at køre uden sikkerhedssele og for at have talt i mobiltelefon under kørslen. I sin forklaring har chaufføren erkendt at have kastet dåsen.