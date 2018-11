Esbjerg-målmand har ingen problemer med at blive udpeget som skurken efter et nederlag Da Jeppe Højbjerg kom ind i målet, havde han svært ved at imponere sin træner Ole Kjær i Esbjerg. Men nu har Højbjerg fået en hovedrolle hos Esbjerg. Mod OB var det en uheldig rolle til allersidst.

Da Jeppe Højbjerg var drengespiller i barndomsklubben Sønderris SK, var han lidt større end de jævnaldrende holdkammerater. Han var god i marken til at begynde med, men røg ned på andetholdet. Han skiftede til storklubben Esbjerg, og lidt tilfældigt, fordi der manglede en målmand, og fordi han blev opfordret til det, fik han chancen for at prøve at bruge hænderne og tage plads mellem stængerne.



Ole Kjær, mester med Esbjerg i 1979, var målmandstræner i ungdomsafdelingen dengang. Han kunne ikke umiddelbart, fortæller han i dag, se en kommende superligamålmand i Jeppe Højbjerg.

»Han havde det ikke i sig med det samme. Intet tydede for mig på, at han ville blive en stor målmand. Men han arbejdede hårdt på træningsbanen. Det gør han også i dag, og jeg er sikker på, at han bliver endnu bedre«, siger Ole Kjær. »Han er en god målmand, mentalt stærk og fylder noget i målet«.

Forleden i Haderslev, da vestjyderne slog SønderjyskE og skaffede sig adgang til pokalturneringens kvartfinaler, rundede 23-årige Jeppe Højbjerg 100 førsteholdskampe. Som 17-årig var han til prøvetræning Everton, og i 2015 var han udlejet til FC Fredericia i 1. division. I Odense mod OB optrådte han i sin superligakamp nummer 59 - og det var lidt en kamp til glemmebogen for Højbjerg. Han så ikke godt ud inde på stregen til allersidst og lod en bold fra OB’s Casper Nielsen trille i mål til hjemmeholdets 2-1-sejr.

7 gange sæsonens første 15 runder holdt den tidligere U21-landsholdsspiller, der var Danmarks målmand i EM-slutrunden i 2017 og ved de olympiske lege i Brasilien i 2016, målet rent. Han har i mange kampe indtaget en hovedrolle på oprykkerholdet, der går ind til landskamppausen på tredjepladsen.

Selvtilliden rykkede med op

»Forklaringen er, at vi har præsteret godt som hold i stort set alle kampe. Vi har samme træner som i sidste sæson, der er ikke skiftet alt for meget ud på holdet, og vi har en god base og føler os trygge. Vi har taget selvtilliden fra anden halvdel af sidste sæson i den næstbedste række med ind i Superligaen. Succes avler tit mere succes, siger man jo, og det har nok også været en fordel for os, at vi efter oprykningen ikke har stillet op som favoritter i kampene«, analyserer Jeppe Højbjerg.

»I 1. division var kravet, at vi skulle rykke op, vi var favoritter hver gang mod mange hold, der ville være glade for 0-0. Der var meget mere pres på os. Nu er vi underdog med et hold, som er blevet styrket med tilgangen af to erfarne folk som Joni Kauko og Markus Halsti. Målsætningen fra start var, at vi skal undgå at rykke ud igen fra en række, hvor FC Midtjylland og FC København i mine øjne er bedre end alle andre«.

»Selv om vi har fået mange point, kan tingene måske hurtigt ændre sig. Men vi nyder at være tilbage i Superligaen. Det er jo noget andet end at spille i Nykøbing Falster, Skive eller Brabrand. Jeg er kommet på stadion til hjemmekampe, siden jeg var 8-9 år, og kender til klubbens historie med målmænd som Erik Gaardhøje, Verner Beck og Ole Kjær. Det er ikke så mange år siden, at Esbjerg blev pokalvinder og spillede i Europa League. Esbjerg er en stor fodboldby, og vi håber naturligvis alle på en ny storhedsperiode«.