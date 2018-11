Pernille Blume svømmer hurtigere end nogen sinde - og bliver nummer fire

Direkte sport i tv Fredag 16. november TV 2 Sport 6.00/5.00Badminton: Hong Kong Open 19.30 Ishockey: SønderjyskE-Esbjerg 1.00 Basketball: Boston-Toronto TV3 Sport 15.00/21.00 Tennis: ATP Finals 2.05 Ishockey: Winnipeg-Buffalo Kanal 5 20.45 Fodbold: Wales-Danmark Eurosport 1 12.45/19.45 Snooker: Home Nations Series 17.45 Skihop: World Cup, kvalifikation Eurosport 2 6.00 Cykling: Tour of Fuzhou 12.00/14.05 Kunstskøjteløb: Grand Prix 16.00 Snooker: Northern Ireland Open 20.00 Fodbold: U21 – Tyskland-Holland 20.45 Fodbold: Holland-Frankrig 2.00 Rally: VM-afdeling Vis mere

Svømning: Pernille Blume svømmede ved World Cup-stævnet i Singapore for anden gang på en uge sin hurtigste tid nogen sinde i sin alternative disciplin, 50 meter butterfly. 25,66 sek. var 17 hundrededele hurtigere end hendes personlige rekord fra sidste uge i Tokyo, og det rakte til endnu en fjerdeplads efter Sarah Sjöström (24,63 sek.), Ranomo Kromowidjojo (24,64 sek.) og sydafrikaneren Tayla Lovemore (25,54 sek.). Hele World Cup-serien afrundes lørdag, hvor Pernille Blume deltager i 100 meter fri.

Tennis: Alexander Zverev er med en sejr på 7-6 (7-5), 6-3 over amerikaneren John Isner videre til semifinalen ved ATP-slutspillet i London, hvor tyskeren skal møde Roger Federer. Den schweiziske veteran avancerede sent torsdag ved at besejre den sydafrikanske superserver Kevin Anderson 6-4, 6-3. Anderson er trods nederlaget også klar til at spille semifinale som toer i gruppen, og her møder han Novak Djokovic, hvis sidste gruppekamp mod Marin Cilic er uden betydning.

Orienteringsløb: Ida Bobach er gravid og stopper derfor den karriere, der toppede med VM-guld på langdistance og i stafet i 2015. »Tiden på landsholdet har været helt fantastisk og har givet mig en masse spændende og udfordrende oplevelser, som jeg tager med videre i resten af mit liv. Jeg er utrolig glad for og stolt over de præstationer, som jeg har leveret. De to VM-guldmedaljer fra Skotland står selvfølgelig som nogle af de mest mindeværdige øjeblikke, hvor en stor drøm gik i oplevelse«, siger 27-årige Ida Bobach i en pressemeddelelse.

Foto: John Locher/AP Viktor Hald Thorup (bagerst) blev nummer 5 ved OL og sikrede dermed det bedste individuelle danske resultat ved vinterlegene nogensinde.

Speedskating: Viktor Hald Thorup, der tidligere i år blev nummer 5 på massestarten ved vinter-OL i sydkoreanske Pyeongchang, fik fredag en fremragende start på World Cup-sæsonen, da han vandt den første semifinale i Obihiro i Japan. Den 34-årige samlede 64 point sammen og kørte først over stregen med en margin på 6 sekunder til nærmeste rival. »Sådan skal en World Cup sættes i gang«, konkluderer danskeren på Facebook. Viktor Hald Thorup bliver dog eneste danske deltager i mændenes finale lørdag. Landsmanden Philip Due Schmidt kunne nemlig ikke gøre sig gældende i den anden semifinale. Hos kvinderne er der ingen semifinaler, hvorfor en anden dansk OL-deltager, Elena Møller Rigas, er direkte kvalificeret til finalen.

Badminton: Så er det slut med dansk deltagelse ved Hong Kong Open. Herredoublen Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen tabte fredag i kvartfinalen til indonesiske Mohammad Ahsan og Hendra Setiawan 19-21, 14-21.



Golf: Thorbjørn Olesen og Lucas Bjerregaard har det svært ved World Tour Championship i Dubai og ligger i feltets nederste tredjedel som nummer 43 og nummer 52. Olesen brugte 73 slag på 2. runde og har nu en total på 143, mens Bjerregaard oppede sig efter 76 slag i går og gik runden i 71 fredag for en total på 147. Englænderen Matt Wallace var med en 2. runde i 65 slag flyvende og fører med 133 slag foran en trio i 134. Se hele stillingen her.