Dartspillere beskylder hinanden for at prutte under kampen

Den skotske dartspiller Gary Anderson tog en sikker 10-2-sejr over hollænderen Wesley Harms i Grand Slam of Darts, men resultatet er efterfølgende blevet overskygget af en usædvanlig strid. Harms hævder nemlig, at Anderson pruttede og efterlod en ’rådden stank’, der distraherede ham så meget, at han ikke kunne ramme sit sædvanlige niveau. Ifølge The Guardian sagde hollænderen til den hollandske tv-station RTL7L, at ’det vil tage to dage at fjerne den lugt fra min næse’. 47-årige Gary Anderson er enig i, at der lugtede grimt, men slår samtidig fast, at stanken ikke kom fra ham. »Jeg sværger ved min børns liv, at det ikke var min skyld. Jeg har én gang haft dårlig mave under en kamp, og det indrømmede jeg. Jeg lyver ikke om at prutte på scenen«, siger Anderson. Skotten, der blev verdensmester i både 2015 og 2016, har sin egen teori om, hvem der stod bag hørmen: Harms selv. »Det kom helt sikkert fra hans side, og det var æg, rådne æg. Hver gang, jeg gik forbi, var der en em af rådne æg, så derfor tænker jeg, at det var ham. Det var i hvert fald ikke mig«, fastslår Anderson. Grand Slam of Darts slutter søndag. Der er 110.000 britiske pund til vinderen. Det svarer til i omegnen af 930.000 danske kroner. ritzau