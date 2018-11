Hareide skifter fem mand i sin startopstilling til kampen mod Irland Christian Eriksen starter inde i årets sidste landskamp.

Der er blevet plads til navne i den danske startopstilling mod Irland, der for det meste befinder sig på bænken, når landsholdet spiller.

Landstræner Åge Hareide har nemlig valgt fem nye til sit hold i forhold til startopstillingen fredag mod Wales.

To af de ændringer er tvunget grundet karantæner til Kasper Schmeichel og Thomas Delaney. Frederik Rønnow overtager for Schmeichel i målet, mens Pierre-Emile Højberg vikarierer for Delaney på midtbanen.

I forsvarskæden er Mathias ’Zanka’ Jørgensen eneste mand, der spillede mod Wales, som også starter inde i Aarhus.

Andreas Bjelland får sit comeback på landsholdet i forsvaret ved siden af ’Zanka’ Jørgensen, mens Peter Ankersen spiller højre back, og Jonas Knudsen starter inde på venstre back.

Efter Wales-kampen udtalte Åge Hareide, det ikke var givet, at Christian Eriksen skulle spille mod Irland, men Danmarks største fodboldnavn er atter at finde på banen og med anførerbindet om armen, når kampen fløjtes op 20.45.

Den danske startopstilling:

Rønnow, Ankersen, ’Zanka’ Jørgensen, Bjelland, Knudsen, Schöne, Højbjerg, Eriksen, Braithwaite, Jørgensen, Poulsen.