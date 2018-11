Det kan blive 6-0 til FCM mod FCK i aften i Parken

FC København og Brøndby trækker flere tilskuere til hjemmekampene, end landsholdet har gjort til venskabs- og Nations League-kampene i år. Der var henholdsvis 27.248 og 20.731 til deres to indbyrdes opgør tidligere i grundspillet. Men det er FCK og FC Midtjylland, der dominerer på banen i Superligaen, og det er et spændende og interessant stormøde i aften i Parken, hvor en udesejr ikke vil være en overraskelse. På formbarometret for de seneste fem runder i landets bedste fodboldrække er de i top med hver 13 point, og de forsvarende mestre har slået Ståle Solbakkens hold i de fem seneste kampe.

FCK OG FCM har hver tre spillere, henholdsvis Viktor Fischer, Robert Skov og Dame N’Doye, Awer Mabil, Paul Onuachu og Jakob Poulsen, i top-10 på ranglisten med spillerne, der har scoret mest og haft flest assister . Og det er tre FCK’ere, Fischer, Dame N’Doye og Skov, og en FCM’er, Marc Dal Hende, der er blevet kåret til månedens spiller gennem efteråret. Men Viktor Fischer er fortsat skadet ligesom Nicolai Boilesen og Pieros Sotiriou.

FCK’erne har som Europa League-deltager haft et hårdere program end FCM, der til gengæld oplevede et overraskende trænerskift, da Jess Thorup pludselig rejste til Gent i Belgien, så U19-træneren Kenneth Andersen blev forfremmet – og har fået en fornem start. Københavnerne satsede ikke 100 procent på pokalturneringen og blev slået af FCM i Herning. Men Ståle Solbakken har ikke noget at klage over, forstår man. Han er tilfreds med præstationerne i Europa League og i Superligaen og ser tilbage på de indbyrdes kampe mod FCM med den vurdering, at hans hold var bedst og burde have vundet i hvert fald et par af de fem seneste.

Lyver tabellen eller gør den ikke?

Det er meget muligt, at FCM-formanden Rasmus Ankersen er enig med Ståle Solbakken. Rasmus Ankersen har forklaret og lært os om retfærdighedens tabel, Table of Justice, hvor analyser og statistik bruges som præstationsindikator. Han mener at kunne aflæse vigtigere pointer omkring kampene end det, man kan læse af resultater og af tabellen. Tabellen lyver ikke, siger man jo ellers, men det påstod Ankersen, at den gjorde, da FCM for et par år siden ikke var så godt placeret. Og han har sagt, at FCM såmænd godt kunne finde på at fyre en træner, selv om holdet er på førstepladsen, men kun nummer fem eller seks i retfærdighedstabellen.

Selvfølgelig skal trænere, spillere og klubledelsen i deres analyser se ind bag resultaterne til intern brug – og det sker sikkert mest efter dårlige perioder. Men indtil videre er det stadig kun dem, der tæller og giver point i fodbold, og som de fleste forholder sig mest til. Og nu er det imponerende, at FCM, der jo er en sælgende klub og har sagt farvel til en række gode spillere og tjent godt på det, har så mange point og tager til København som den modstander, FCK’erne frygter allermest.

Ståle Solbakken har, siger han, en sund respekt for midtjydernes fysiske power i nærkampene, fart i kontraspillet og farlige dødbolde. FCK-træneren nævner Gustav Wikheim som en spiller, FCK’erne har haft store problemer med. Wikheim har hurtige fødder og udfordrer med bolden på en måde, så han tit er svær at læse. Selvfølgelig er Marc Dal Hende også en nøglespiller hos gæsterne, fordi han er en evig trussel, når han kommer frem på venstrekanten og rykker ind i feltet, hvor FCK-forsvarerne hele tiden skal holde øje med, hvor han positioner sig.