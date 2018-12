Manchester City snupper USA's største målmandstalent

Direkte sport i tv Tirsdag 11. december TV 2 Sport 12.00 Svømning: VM på kortbane 18.00 Håndbold: EM, Spanien-Rumænien (k) 21.00 Håndbold: EM, Holland-Norge (k) 2.00 Basketball: Houston-Portland 4.30 Badminton: World Tour Finals TV3+ 21.00 Fodbold: Liverpool-Napoli TV3 Sport 18.55 Fodbold: Schalke 04-Lokomotiv M. 21.00 Fodbold: Barcelona-Tottenham 1.35 Ishockey: Washington-Detroit TV3 Max 18.55 Fodbold: Galatasaray-Porto 21.00 Fodbold: Røde Stjerne-Paris SG Eurosport 1 13.45 & 19.50 Billard: Snooker, Scottish O. Vis mere

Fodbold: Den amerikanske målmand Zack Steffen rejser over Atlanten til Manchester City, når næste sommers transfervindue åbner i juli. Det meddeler Steffens klub Columbus Crew tirsdag. Transfersummen er ikke offentliggjort, men Columbus Crew oplyser, at Steffen bliver den dyreste målmand, der nogensinde er solgt fra MLS. Den 23-årige målmand spillede tidligt i karrieren to sæsoner for University of Maryland og kom til tyske Freiburg i 2014. Her spillede han dog aldrig for førsteholdet og rejste hjem til Columbus i 2016, hvor han blev udlejet til Pittsburgh i tredje bedste række resten af den sæson. Han fik førsteholdsdebut hos Crew i 2017, og i januar fik han landsholdsdebut. I øjeblikket har City fire målmænd: Claudio Bravo (Chile), Ederson (Brasilien), Daniel Grimshaw (England) og Arijanet Muric (Kosova).

Fodbold: Efter et meget afvekslende og intenst opgør vandt topholdet Porto tirsdag også sin sidste kamp i Champions Leagues gruppe D. Det sluttede i Istanbul 3-2 til gæsterne over Galatasaray, der må trøste sig med, at nederlaget ikke kostede med hensyn til deltagelsen i Europa League som treer i gruppen. Lokomotiv Moskva tabte nemlig samtidig 0-1 i Tyskland til Schalke 04, der følger portugiserne til forårets ottendedelsfinaler.

Fodbold: Cristiano Ronaldo og Lionel Messi havde fra 2009 og ni sæsoner frem en tæt rivalisering kørende i den spanske liga. Nu vil Ronaldo, der i august forlod Real Madrid til fordel for Juventus i Italien, gerne have Messi til Serie A, så parterne kan genoptage rivaliseringen. »Jeg ville gerne se ham komme til Italien en dag. Jeg håber, han ligesom jeg vil tage udfordringen op. Men hvis han er lykkelig der, så respekterer jeg det«, siger Ronaldo til italienske medier og kalder Messi »en fantastisk spiller og en god fyr«. Ronaldo scorede 450 mål i 438 kampe for Real Madrid, mens Messis foreløbige Barcelona-total lyder på 569 mål i 654 kampe.



Fodbold:FC København kommer også i de kommende år til at få glæde af den vævre midtbanespiller Rasmus Falk. Tirsdag har fynboen forlænget kontrakten med Superligaens tophold, så parterne nu er bundet til hinanden frem til sommeren 2022. Det oplyser FCK i en pressemeddelelse.



Fodbold:Nicklas Bendtner er ikke med, når Rosenborg torsdag møder RB Leipzig i Europa League. Bendtner skal onsdag til København for at finde ud af, hvornår han skal afsone sin fængselsstraf. Det skriver Adresseavisen ifølge NTB.

Atletik: Atletiksporten har hentet inspiration fra golfturneringen Ryder Cup, hvor Europa og USA mødes. Det Europæiske Atletikforbund og Det Amerikanske Atletikforbund har forud for VM i Doha næste år aftalt at mødes i en atletikkamp i Minsk 9. og 10. september. Det oplyser Det Europæiske Atletikforbund i en pressemeddelelse. »Vi er stolte af at kunne præsentere sådan en kamp for første gang siden 1960’erne. Vi kommer til at inkludere alle løbediscipliner op til 3.000 meter for mænd og kvinder bortset fra 4x400 meter-løb. Der vil også være kast og spring«, sige Svein Arne Hansen, der er præsident for Det Europæiske Atletikforbund.

Fodbold:Den tidligere Manchester City- og FC Barcelona-spiller Yaya Toure forlader den græske storklub Olympiakos efter tre måneder. 35-årige Toure har blot spillet fem kampe, efter at han i september tiltrådte i Athen-klubben for anden gang i karrieren. Midtbanespilleren fra Elfenbenskysten repræsenterede også Olympiakos i 2005/2006-sæsonen. De to parter oplyser, at de skilles som gode venner. Toure er fire gange blevet kåret til årets spiller i Afrika.

Fodbold: Træneren Heimir Hallgrímsson har fået en lukrativ kontrakt af halvandet års varighed hos klubben Al-Arabi fra Qatar. Efter fem succesfulde år som landstræner for Island stoppede han i sommer i jobbet efter VM-slutrunden i Rusland. Han nåede at få Island med til både landets første EM- og VM-slutrunde.

Sejlsport: Finnjollen kan være på vej tilbage på det olympiske program. Nyhedsbureauet AP skriver ifølge Ritzau således, at den tidligere chef for det internationale sejlsportsforbund, World Sailing, rejser tvivl om udfaldet af den afstemning, der i sin tid fjernede den danske paradebåd fra OL-programmet. Paul Henderson mener, at flere stemmer blev optalt forkert, da sejlsportsforbundet i november stemte for at ændre sammensætningen af de olympiske bådklasser med virkning fra OL i Paris 2024. Det meddeler han i et brev til sin efterfølger på posten, danske Kim Andersen. Tre andre medlemmer af World Sailings hovedbestyrelse har tidligere påstået, at deres stemmer blev registreret forkert.

Foto: Francois Mori/AP Jonas Høgh-Christensen var den seneste dansker, der vandt en OL-medalje i finnjollen, da det blev til sølv i London i 2012.

Cykling: VM i Bergen i Norge i 2017 var en dyr omgang for det norske samfund. I norske medier citeres en rapport for at have konkluderet, at der herskede en usund kultur i VM-organisationen og hos arrangørerne, der siden er gået konkurs med en gæld på ca. 84 millioner kroner til 107 kreditorer. Ifølge rapporten kostede VM-arrangementet i alt 293 millioner danske kroner.

Badminton: Doublen Anders Skaarup Rasmussen og Kim Astrup er ene om at repræsentere Danmark ved den traditionsrige sæsonfinale i Kina, hvor der spilles om cirka 10 millioner kroner i præmiepenge i de fem rækker. Den verserende konflikt mellem Badminton Danmark og de danske elitespillere betyder dog, at herredoublen er helt alene i Kina – uden trænere, fysioterapeuter og læger. Kim Astrup håber på ekstern hjælp, siger han ifølge Ritzau. »Det kan være, hvis vi spørger pænt, at turneringen har en fysioterapeut, som vi må låne, ellers må vi se, om vi kan støve en op hos nogle af vores konkurrenter«, siger han. Doublen har semifinalen som mål i turneringen, der indledes onsdag i millionbyen Gaungzhou i det sydlige Kina.