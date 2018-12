Sportslæge fik frit spil til seksuelle overgreb på gymnastikpiger

Rapport bestilt af USA’s olympiske komité afslører groft svigt, og komiteens kommende formand undskylder over for de mange ofre.

Det har taget lang tid, men efterhånden er der ved at blive renset ud i rækkerne af personer, som har vidst, at der var noget helt galt med lægen Larry Nassars behandling af unge gymnastikpiger, uden de har gjort noget for at stoppe overgrebene. Og en ny rapport bestilt af USA’s olympiske komité (Usoc) kan muligvis yderligere sætte gang i oprydningen.

Rapporten på 233 sider beskriver, at Larry Nassar har haft frit spil til at begå over 250 overgreb på piger og unge kvinder via sit job som læge i det amerikanske gymnastikforbund, US Gymnastics, og sin ansættelse på Michigan State University.

»Selv om Nassar er hovedansvarlig for årtiers overgreb, så har han begået sine forbrydelser i et system, der nærmest har gjort det lettere for ham. En lang række institutioner og personer gjorde det muligt for ham at begå sine overgreb og undlod at bremse ham. Det drejer sig om trænere på flere niveauer, medicinsk personale, administratorer på Michigan State University og ansatte ved både US Gymnastics og Usoc«, hedder det i rapporten.

»De omtalte ignorerede en række klare advarsler, Nassars tydelige groomingteknik og høje råb om hjælp fra misbrugte piger og unge kvinder. Dertil har adskillige myndigheder på stribe undladt at gribe effektivt ind, når de har haft mulighed for det«.

Tavshed kostede flere ofre

Ifølge rapporten fik både nu tidligere Usoc-direktør Scott Blackmun og Usoc’s netop fyrede sportslige leder Alan Ashley besked om de mange overgreb i juli 2015, men de valgte ikke at dele oplysningerne med andre i organisationen.

»Der blev ikke foretaget noget i sagen fra Usoc’s side i perioden mellem juli 2015 og historien i Indianapolis Star om overgrebene i september 2016. Det fik konsekvenser, for flere dusin piger blev misbrugt af Larry Nassar i løbet af det år«, beskrives det i rapporten.

Foto: Jae C. Hong/AP Den tidligere olympiske gymnast Tasha Schwikert (tv.) og hendes søster, Jordan, der også har været på USA's landshold, har lagt sag an mod US Gymnastics, fordi forbundet ikke greb ind over for lægen Larry Nassar, der udsatte dem for sexovergreb.

Firmaet Ropes & Gray, som står bag den rapport, en række misbrugte gymnaster længe har krævet udarbejdet, har interviewet over 100 personer og gennemgået over en million dokumenter. Mange personer bliver hårdt kritiseret i rapporten, men første direkte konsekvens kom i tilfældet med Alan Ashley, der har været en af de højest profilerede amerikanske ledere ved hvert OL siden 2010.

Mandag efter rapportens offentliggørelse i USA fyrede den fungerende Usoc-direktør, Sarah Hirshland, organisationens sportslige leder med omgående virkning. Den kommende Usoc-bestyrelsesformand, Susanne Lyons, udtrykte kort efter organisationens beklagelse over skandalen.

Løfte om større tryghed

»USA’s olympiske ansvarshavende svigtede de mange ofre og ofrenes familier, og vi vil gerne undskylde over for alle, der er ramt af sagen. Vi bestilte denne rapport, fordi vi vidste, at det var vores pligt at finde ud af, hvordan de mange overgreb overhovedet kunne lade sig gøre. Samtidig skal der etableres et system, så det bliver lettere at undgå og afsløre overgreb«, siger Susanne Lyons.

Skandalesagen har siden sidste års retssag mod Larry Nassar bredt sig som ringe i vandet, og en lang række ledere er blevet afsat eller har selv valgt at trække sig. Lægens tidligere arbejdsgiver, Michigan State University, er blevet trukket ind i et meget stort antal erstatningssager og har foreløbig betalt op mod 3 milliarder kroner til Nassars ofre.

Men sagen vil uden tvivl rulle videre.