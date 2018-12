Champions League: Presset Liverpool-mandskab skal udnytte Anfield-effekten

Det ser godt ud for både Liverpool og Tottenham i Premier League, men tirsdag aften kan det europæiske eventyr ved navn Champions League være et overstået kapitel for begge hold i denne sæson.

Liverpool skal i gruppe C levere en sejr på hjemmebane over Napoli, og Tottenham skal i gruppe B formentlig også vinde på Camp Nou over Barcelona, hvis billetten til forårets ottendedelsfinaler skal indløses. To ikke helt enkle opgaver.

FAKTA Tirsdagens kampe Gruppe A: 21.00 Club Brugge-Atlético Madrid, 21.00 Monaco-Dortmund

21.00 Club Brugge-Atlético Madrid, 21.00 Monaco-Dortmund Gruppe B: 21.00 Barcelona-Tottenham, 21.00 Inter-PSV

21.00 Barcelona-Tottenham, 21.00 Inter-PSV Gruppe C: 21.00 Røde Stjerne-PSG, 21.00 Liverpool-Napoli

21.00 Røde Stjerne-PSG, 21.00 Liverpool-Napoli Gruppe D: 18.55 Galatasaray-Porto, 18.55 Schalke 04-Lokomotiv Moskva Vis mere

Liverpool-manager Jürgen Klopp var en lykkelig mand i weekenden, hvor hans egyptiske stjerne Mohamed Salah med et hattrick sikrede den udesejr over Bournemouth, som sendte hans hold til tops i Premier League, da Manchester City på Stamford Bridge tabte til Chelsea.

Han er imidlertid ikke meget for at tale om sit holds chancer i forhold til andre hold – siger han.



»Vi vil bare gerne blive så stærke som muligt, og det ved vi endnu ikke, hvad er. Den eneste måde, hvorpå man kan få stor succes, er fuldstændig at fokusere på sig selv, og det er det, vi prøver at gøre«, siger Jürgen Klopp til skysports.uk. »Det er på en måde vanskeligt, for mange vil gerne spørge os om andre hold, men vi er egentlig ikke interesserede i at svare og gør det så alligevel for at være høflige«.

Hvis den 51-årige tysker med en trænerfortid i Borussia Dortmund og Mainz 05 vakler en smule i troen op til duellen mod Napoli i sidste runde af gruppespillet, kan det være, han skal sætte sin lid til Liverpools meget engagerede publikum på Anfield tirsdag aften. Det mener i hvert fald den danske ekspertkommentator Mikkel Bischoff.

»Det bliver ikke nemt mod Napoli, men jeg tror, Liverpool går videre i Champions League, fordi Anfield kan skubbe holdet det sidste stykke. Og hvis det lykkes, vil det stemningsmæssigt kunne blive en af de største aftener for holdet i denne sæson«, siger Mikkel Bischoff.

Det bliver ikke nemt mod Napoli, men jeg tror, Liverpool går videre i Champions League, fordi Anfield kan skubbe holdet det sidste stykke. Og hvis det lykkes, vil det stemningsmæssigt kunne blive en af de største aftener for holdet i denne sæson Mikkel Bischoff

Mange Liverpool-fans drømmer måske især om et engelsk mesterskab efter en pause på 28 år, men Bischoff tror ikke på, at klubben på nogen måde vil nedprioritere Champions League for at kunne koncentrere sig om den hjemlige liga.

»Uanset hvad kan klubben se frem til en god vinterpause fra europæisk klubfodbold, og det bedste vil være at komme videre i Champions League, så den succes kan smitte af på resten af opgaverne«, vurderer Mikkel Bischoff.

Med hensyn til Napoli bliver det spændende at se, hvilken taktik holdet lægger ud med, for italienerne har en anden udgangsposition end hjemmeholdet. Napoli fører gruppen og er videre med uafgjort, men det virker for risikabelt at spille meget afventende på Anfield.