Tony 'The Rock' Adams bliver udnævnt til præsident

Rugby: Den tidligere fodboldstjerne Tony Adams skal fra sommeren 2019 være præsident for Rugby Football League (RFL) i England. 52-årige Adams var i mange år en stor profil på fodboldbanen for Arsenal og det engelske landshold, og begge steder var han anfører. Det blev til mere end 500 kampe som midtstopper for Arsenal og 66 på landsholdet, inden han for 16 år siden indstillede fodboldkarrieren.

Undervejs havde Adams problemer med både alkohol og stoffer, hvilket i 2000 fik ham til at starte den velgørende organisation Sporting Chance, der rådgiver og hjælper sportsfolk med deres misbrug. Det er gennem velgørenhedsorganisationen, at Tony Adams har knyttet tætte bånd til rugbysporten. I årene efter sin aktive fodboldkarriere var Adams manager for blandt andre Wycombe og Portsmouth. Han prøvede også sine trænerevner af i Aserbajdsjan og senest i Spanien, hvor han i 2017 var tilknyttet Granada.

Fodbold: Brøndby-topscoreren Kamil Wilczek slap i første omgang med et gult kort, da den polske angriber i weekenden med albuen brækkede kæben på Vejles Kerim Memija i en kamp i Superligaen. Fodboldens Disciplinærinstans overvejer at åbne en sag mod Wilczek, der i så fald risikerer at få karantæne. »Vi har drøftet sagen, men vi har ikke truffet en beslutning om, hvorvidt den skal tages op eller ej, siger Jens Hjortskov, der er formand for disciplinærinstansen, til Vejle Amts Folkeblad. Efter kampen erkendte Brøndby-træner Alexander Zorniger, at Wilczeks højt hævede albue godt kunne have udløst et rødt kort.

Fodbold: Christian Eriksen og Tottenham-kammeraterne måtte efter deres 1-1-kamp i Barcelona i Champions League vente på græsset i Spanien på resultatet af Inter-PSV for at få klarhed over deres videre skæbne i turneringen. Men forløsningen kom, og det var ganske nervepirrende, siger den danske Tottenham-spiller til TV3+. »Det var nogle underlige sidste fem-seks minutter, men i sidste ende var det jo et kanon resultat«, siger Eriksen. »På den ene side var vi heldige, og vi må takke PSV for, at vi klarede den… Vi vidste godt, at Inter var bagud ved pausen, så det var fedt at kigge ud på bænken efter vores scoring og få at vide, at der kun stod 1-1 i deres kamp«, siger Eriksen, der var tilbage på Camp Nou for første gang, siden han for 10 år siden var til prøvetræning i klubben. »Det var fedt, et fedt stadion og en fed klub. Og så var det et fedt resultat at få med - det gør oplevelsen endnu bedre«, siger han.

EM-håndbold: Spanien gjorde flot modstand mod Norge i første halvleg af onsdagens EM-kamp. Men i anden halvleg var der klasseforskel, og Norge endte med at vinde opgøret med cifrene 33-26. I den målrige første halvleg var Spanien godt med, og Norge var kun knebent foran med 18-17 ved pausen. Norge brugte pausesnakken bedst, og i anden halvleg var spanierne slet ikke i stand til at score i nær så hyppig grad. Med sejren har Norge stadig chancen for at nå i EM-semifinalen, men det kræver, at andre resultater flasker sig i mellemrundens gruppe 2.

Fodbold: FC København forlængede onsdag kontrakten med backen Nicolai Boilesen, så samarbejdet nu løber frem til sommeren 2023. Den tidligere aftale løb kun til sommeren 2020.

Ishockey: De danske kvinder får et løft i de kommende år. Kvindelandsholdet bliver et satsningsområde, når overskuddet efter VM på hjemmebane tidligere i år skal fordeles af Danmarks Ishockey Union (DIU). Og landsholdet får også tildelt 655.000 kroner fra Danmarks Idrætsforbund (DIF). Målet er, at de danske kvinder kvalificerer sig til OL i Beijing i 2022. Landsholdskaptajn Josefine Jakobsen mener ikke, det er urealistisk med olympisk deltagelse. »Gennem flere sæsoner har vi haft et stort potentiale, og nu har vi endelig den rette mulighed for at få det forløst med de nye ressourcer«, siger Josefina Jakobsen.



Fodbold: Manchester City-forwarden Raheem Sterling er kåret til månedens spiller i Premier League for november. Sterling scorede tre gange og lagde op til yderligere tre mål i de tre ligakampe i november.

Svømning: Andendagen ved kortbane-VM i kinesiske Hangzhou, hvor der ikke er dansk deltagelse, bød på yderligere to verdensrekorder. I 4x50 meter fri for mænd trykkede amerikanerne rekorden ned på 1.27,89 minutter, mens de amerikanske kvinder i 4x50 meter fik noteret 1.42,38 minutter som vinder.