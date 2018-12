Fra ukendt til stamspiller på landsholdet i løbet af et år

Uden for de mest snævre håndboldkredse var Kristina Jørgensen for et år siden ganske ukendt. Det ændrede sig med et, da landstræner Klavs Bruun Jørgensen udtog hende til VM-slutrunden i Tyskland, og siden er Viborg-spilleren gået fra at være i lære som landsholdsspiller til bærende kraft i startopstillingen ved det nys overståede EM.

Nomineret Kristina Jørgensen Født 17. januar 1998 i Horsens. Klubber: 2016-2017: Skanderborg 2017-: Viborg DM-bronze med Viborg 2018. Debut på A-landsholdet 25. november 2017. I alt 25 landskampe/32 mål. De øvrige nominerede til Årets Fund 2018 er: Jacob Bruun Larsen (fodbold), Rajbek Alvievich Bisultanov (brydning), Julius Johansen (cykling), Line Christophersen (badminton), Nicolai Højgaard (golf), Michel Corbalan (karate), Anna Munch (sejlsport), Stephanie Grundsøe (skydning), Viktor Hald Thorup (skøjteløb). Vis mere

I de fem første kampe ved EM-slutrunden i Frankrig var Kristina Jørgensen blandt de spillere, der startede på banen, og efter opgøret mod Polen, hvor talentet med fem mål blev dansk topscorer, sagde Klavs Bruun Jørgensen til Politiken:

»Allerede efter kampen mod svenskerne sagde jeg til hende, at hun startede inde næste gang også. Så hun godt var klar over, at det ikke kom til at rykke ved den tro og tillid, jeg har på hendes evner. Og det vil også være tilfældet mod Serbien. Det kan jeg godt afsløre, så hvis I gerne vil have den første til startopstillingen, er det Kristina Jørgensen«.

Det, landstræneren hentydede til i sin udtalelse, var åbningskampen mod Sverige, hvor en toptændt og måske lidt overivrig Kristina Jørgensen pådrog sig to udvisninger i løbet af kampens første seks minutter.

Og den tillid fra trænerens side blev altså belønnet.

Gennembruddet på landsholdet og i storklubben Viborg, hvortil Kristina Jørgensen skiftede sidste år, har gjort 2018 til et »megafedt år«, som hun selv kalder det.

Håndboldeventyret startede i fødebyen Horsens, men siden gik turen til Skanderborg og byens Elite Håndbold Akademi (Shea). Allerede inden hun havde alderen til seniorhåndbold, kom Kristina Jørgensen på det østjyske ligahold og tog de første skridt mod den etablerede del af sporten.

Skanderborg lå i bunden af den bedste række, og det var med til at udvikle Kristina Jørgensen og gøre hende klar til karrieren i Viborg, der er en af landets mest vindende klubber nogensinde.

»Jeg havde stået i ligaen. Jeg spillede mange minutter i Skanderborg og havde et stort ansvar for den klub. Så det gjorde, tror jeg, det lidt lettere at komme til en anden klub i ligaen og præstere der«, siger Kristina Jørgensen.

Bronze i første sæson

I sin første sæson i Viborg var Kristina Jørgensen med til at vinde bronze, og derfor har hun for første gang i karrieren stiftet bekendtskab med europæisk klubhåndbold i EHF Cuppen. Efter tre kvalifikationsrunder har de tidligere mangedobbelte danske mestre kvalificeret sig til gruppespillet, som der tages hul på 5. januar.

»Det var fedt at få så stor en rolle på et stort hold og kunne gøre det, jeg elsker, hele tiden og træne hver dag med nogle sindssygt dygtige håndboldspillere. Det har udviklet mig og været lærerigt at spille i så stor en klub«, fortæller Kristina Jørgensen om sit år i Viborg.

Kristina Jørgensen er en af de spillere, det danske landshold skal bygges op omkring, og ligeså holdet i Viborg, der jagter fordums styrke.

Efter en 6. plads ved VM og 8. pladsen ved EM skal der ske noget i de kommende år, og Kristina Jørgensen er ikke bange for at drømme stort.

»Jeg drømmer om at vinde medaljer med Danmark og om at vinde medaljer med Viborg«, lyder det fra Kristina Jørgensen, der også håber på en fremtid med Champions League-deltagelse med Viborg.

Efter at have taget Team Danmarks fireårige studentereksamen på Marselisborg Gymnasium har Kristina Jørgensen atter vendt blikket mod Aarhus for at uddanne sig med henblik på fremtiden.