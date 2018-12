Sportens julekalender: Dansk idræts dronning vandt sin 30. titel i Kina

I 10 år har Caroline Wozniacki været en del af tennissportens absolutte elite. Og i 2018 demonstrerede danskeren, at hun har potentialet til at hænge på i toppen af verdensranglisten nogle år endnu.

Wozniacki vandt sit 30. trofæ på WTA-touren, da hun i oktober tog sejren i China Open med en finalesejr over letten Anastasija Sevastova 6-3, 6-3.

Turneringssejren i Beijing rangerer blandt hendes største. China Open er nemlig en såkaldt WTA Premier Mandatory, hvilket betyder, at kun sæsonfinalen og de fire Grand Slam-turneringer regnes for at være større.

Med til Wozniackis imponerende triumf hører også, at hun ikke tabte et eneste sæt i hendes seks kampe - og fra kvartfinalen og frem afgav hun højst 3 servepartier i et sæt.

At Wozniacki vandt i Beijing kom faktisk som lidt af en overraskelse for danskeren.

»For at være helt ærlig, så syntes jeg ikke, at jeg var velspillende, da turneringen startede. Efter min anden kamp begyndte jeg at føle, at jeg ramte bolden bedre og kunne læse boldene bedre. Da vi var nået til den tredje kamp, syntes jeg, jeg spillede virkelig god tennis. Og så begynder man ligesom at tro på«, sagde Caroline Wozniacki til WTA-hjemmesiden.

Med sejren fulgte også en check på knap 10 millioner kroner. Dermed blev 2018 den hidtil mest indbringende i Caroline Wozniackis karriere med næsten 37 millioner kroner.