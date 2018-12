Sportens julekalender: Vidunderligt enkel plan sørgede for ung thybos utrolige triumf

Cykelsport gælder helt enkelt om at komme hurtigst muligt fra A til B. Og hvis man eller kan spare lidt på kræfterne undervejes og få alle andre til at knokle, optimerer man sine chancer for at vinde til slut.

Det var helt grundlæggende også planen, der i al sin enkelthed lykkedes til fulde i april, da Michael Valgren vandt sin og en af danske cyklings største sejre i den hollandske forårsklassiker Amstel Gold Race.

Eller som Politikens cykelsportsjournalist Mogens Jacobsen rapporterede fra startområdet den 15. april:

»Har du frit spil i dag?«, spurgte jeg Michael Valgren i mylderet ved Astana-bussen på det solbeskinnede Maarkt i Maastricht umiddelbart inden starten på Amstel Gold Race, mens klokkerne på det gamle rådhus kimede tidlige morgenslag.

»Ja, det skulle jeg da mene, for jeg er kaptajnen. Ideen er, at vi først spiller Omar Fraile ud, og så skulle Jakob og jeg gerne være tilbage i finalen«, lød det med et smil fra den 26-årige dansker.

Sejren blev grundlagt på i et hæsblæsende udskilningsridt de sidste 20 kilometer, hvor holdkammeraten hos Astana, Jakob Fuglsang, knoklede og forcerede i en grad, at han i sidste ende overlod finalen perfekt til Valgren.

To kilometer fra målstregen angreb Valgren fra en otte mands gruppe og kun løbets vinder fra 2013 Roman Kreuziger reagerede. Mens de to arbejdede målrettet for en fælles sag, sad storfavoritterne Peter Sagan og Alejandro Valverde tilbage i gruppen og skændtes om, hvem der skulle tage ansvaret for at hente duoen igen.

Det blev de aldrig enige om. Valgren havde benene og udholdenheden til slut op bankede Kreuziger klart i spurten.