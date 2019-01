Wada i vildrede efter russisk brud på aftale

Det russiske antidopingagentur (Rusada) fik i september ophævet sin suspendering og indvilligede i at følge en køreplan, der skulle kaste fuldt lys over data fra stormagtens dopingsvindel fra 2011 og frem.

Et absolut hovedpunkt i Det Internationale Dopingagenturs (Wada) køreplan var, at Wadas efterforskere skulle have fuld adgang til data fra Rusadas laboratorie i Moskva senest 31. december. Men den deadline er nu overskredet.

Wada meddeler, at deres folk måtte rejse fra Rusland med uforrettet sag, da de russiske myndigheder stak en kæp i hjulet ved at hævde, at eksperternes udstyr til udtrækning af data ikke var godkendt under russisk lov.

»Jeg er virkelig skuffet over, at udtrækningen af data fra det tidligere laboratorie i Moskva ikke er blevet gennemført inden den aftalte dato«, siger Wada-præsident Craig Reedie ifølge nyhedsbureauet AFP.

Wada er nu i vildrede og første skridt ud af kattepinen er et møde i ledelsen i midten af januar.

Ingen er jo reelt overrasket over, at den deadline er blevet ignoreret Travis Tygart, Usada

Fra USA’s antidopingmyndigheder i Usada er der kun hovedrysten tilovers. Bossen Travis Tygart, der var manden, der for år tilbage fældede Tour de France-kongen Lance Armstrongs storstilede svindel, kræver handling.

»Ingen er jo reelt overrasket over, at den deadline er blevet ignoreret. Det er derfor på tide, at Wada ikke længere finder sig i de russiske lege, og på stedet udelukker dem igen for ikke at overholde den aftalte deadline«, lyder det fra Travis Tygart.

Den første bølge af dopingafsløringer fra Rusland kom i et tysk tv-program i slutningen af 2014. Siden har tre uafhængige rapporter påvist, at omkring 1.000 russiske idrætsfolk har været en del af et ekstremt omfattende statsarrangeret dopingprogram.