Dopingbekæmpere kræver hurtig reaktion over for Rusland

Det Internationale Antidopingagentur (Wada) skal reagere hurtigt over for Rusland, der har forsømt at udlevere data fra et laboratorium i Moskva inden en fastsat deadline.

Sådan lyder det onsdag i et åbent brev fra 16 nationale antidopingagenturer, deriblandt Anti Doping Danmark.

Wada-præsident Craig Reedie kaldte tirsdag Ruslands misligholdelse af den aftalte deadline for ’skuffende’.

Han sagde også, at Ruslands ageren vil blive behandlet på et møde om to uger, men så lang tid kan Wada ikke vente, mener flere nationale antidopingagenturer.

»Lederne i de nationale antidopingagenturer opfordrer Wada til at anerkende alvorligheden af den missede deadline«.

»Efter mere end tre års vurderinger, ubeslutsomhed og kompromisser over for den værste dopingskandale i sportens historie, så er tiden kommet til at få demonstreret, at ingen person eller nation er fritaget fra at overholde Wadas regler«, lyder det i det åbne brev.

Wada lukkede i september Ruslands Antidopingagentur (Rusada) tilbage i varmen efter flere års udelukkelse i forbindelse med en afsløring af statsstøttet doping.

Wadas beslutning i september affødte straks kritik fra en række lande, der mente, at det var for tidligt.

Frem mod OL i Rio i 2016 afdækkede flere uafhængige Wada-rapporter store dopingproblemer i Rusland. De blev udarbejdet af den canadiske professor og advokat Richard McLaren.

Rapporterne afslørede et statstyret dopingprogram i russisk idræt fra 2011 til 2015. Dopingen nåede blandt andet et klimaks i forbindelse med vinter-OL på hjemmebane i Sotji i 2014.

