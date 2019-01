Russisk fænomen venter på Wozniacki i Melbourne

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 20.15 Håndbold, VM: Danmark-Chile (m) TV 2 Sport 7.00 Tennis: Sydney International (k) 14.25 Skiskydning: World Cup, sprint (k) 18.15 Håndbold, VM: Korea-Tyskland (m) 3.30 Basketball: San Antonio-Oklahoma TV3 Sport 1.05 Ishockey: Boston-Washington Eurosport 1 9.00 Tennis: Australian Open, lodtrækn. 11.00 Tennis: Sydney International (m) 14.15 Skiskydning: World Cup Eurosport 2 1.00 Golf: Sony Open in Hawaii Vis mere

Tennis: Caroline Wozniacki åbner sit titelforsvar ved grand slam-turneringen Australian Open mod belgiske Alison van Uytvanck. De to mødtes sidste år på gruset i Rom, hvor danskeren vandt klart i to sæt. Vinder Wozniacki, skal hun i 2. runde op mod enten svenske Johanna Larsson eller hviderussiske Vera Lapko, før det eventuelt bliver til et stormøde i 3. runde med fænomenet Maria Sharapova. Det vil i så fald være det 11. møde mellem de to, og statistikken fører russeren 6-4.

Wozniacki er i år seedet som nr. 3 i Melbourne. Dermed er hun som forsvarende mester igen en af favoritterne til at tage trofæet i turneringen, der sættes i gang mandag (natten til mandag dansk tid). Rumænske Simona Halep, der tabte til Wozniacki i finalen i 2018, er topseedet, mens tyske Angelique Kerber er seedet nr. 2. Serena Williams, der vandt Australian Open i 2017, vender tilbage til turneringen efter at være fraværende sidste år på grund af barsel. Den amerikanske veteran er seedet som nr. 16. Hos mændene er Novak Djokovic og Rafael Nadal seedet til at nå finalen. Den forsvarende mester Roger Federer er tredjeseedet.

VM-håndbold: Tre spillere skulle sorteres fra truppen til torsdagens premierekamp ved VM mod Chile, og den danske landstræner Nikolaj Jacobsen havde ingen overraskelser i posen. Bagspilleren Nikolaj Markussen er blevet sin skade kvit og er blandt de 16 udtagne. Skadede Henrik Toft Hansen var selvskrevet til en plads på tribunen, og her får han selskab af Martin Larsen og Johan Hansen. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Dansk Håndbold Forbund (DHF). De to sidstnævnte har hele tiden siddet på nogle af de yderste mandater, så det kommer ikke som nogen overraskelse, at de må nøjes med at overvære kampen sammen med Henrik Toft Hansen.

E-sport: Ejerne bag det danske Counter-Strike-hold Astralis, RFRSH, har indgået en stor international aftale med bilfirmaet Audi, som over de næste tre år poster millioner i virksomheden. Samarbejdet for aftalen handler primært om RFRSH’s seneste satsning, League of Legends-holdet Origen. Allerede tilbage i 2017 indgik Audi en sponsoraftale med e-sportsvirksomheden omkring Astralis.

Guingamps Lebogang Phiri (tidligere Brøndby) tackler PSG's brasilianer Neymar under onsdag aftens opgør på Parc des Princes i Paris. Foto: Anne-christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

Fodbold: Paris Saint-Germains stjernehold mistede sent onsdag muligheden for at genvinde den franske Liga Cup. På eget græs tabte Neymar og holdkammeraterne i kvartfinalen med 1-2 til upåagtede Guingamp, der er bundprop i den bedste franske række. Gæsterne blev undervejs tildelt tre straffespark. Marcus Thuram misbrugte det første efter en times spil. I kampens tillægstid var den gal igen i PSG’s bageste række, hvor der blev begået et nyt straffespark. Thuram blev igen sat til at eksekvere. Denne gang lykkedes det, selv om Alphonse Aréola i PSG-målet fik hånden på bolden. PSG har været suveræn i denne sæson med 15 sejre i 17 kampe i den franske liga, hvor holdet indtager en sikker førsteplads. I Champions League er holdet nået frem til ottendedelsfinalerne, hvor Manchester United venter.