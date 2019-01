Den vilde japaner må nøjes med 7.-plads i stedet for 7 på stribe

Amerikansk fodbold. For første gang siden 1994 vandt Kansas City Chiefs en hjemmekamp i NFL-slutspillet, da det blev 31-13 over Indianapolis Colts. Quarterbacken Pat Mahomes blev den store spiller med 278 kastede yards og et touchdown. Dermed er Kansas City Chiefs i AFC-finalen, hvor modstanderen bliver vinderen af søndagens kamp mellem Los Angeles Chargers og New England Patriots. Den første finaledaltager i NFC-finalen blev fundet, da Los Angeles Rams besejrede Dallas Cowboys 30-22. Modstanderen bliver enten New Orleans Saints eller Philadelphia Eagles, der også mødes søndag.

Fodbold. Med Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala 0g Blaise Matuidi på bænken fra start spillede Juventus sig videre til kvartfinalen i Coppa Italia, som klubben har vundet de seneste fire år. Federico Bernardeschi og 18-årige Moise Kean scorede målene i 2-0-sejr på udebane over Bologna. Også Lazio med Riza Durmisi på banen i den sidste halve time er blandt de sidste otte efter 4-1 over Novara fra den tredjebedste række, hvorimod Sampdoria med Joachim Andersen tabte 2-0 i forlænget spilletid til AC Milan, der havde indskiftede Patrick Cutrone som dobbelt målscorer. Christian Nørgaard sad på bænken i hele kampen, da Fiorentina på to mål af Federico Chiesa vandt 2-0 ude over Torino.