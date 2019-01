Klasse: Lionel Messi scorer ligamål nummer 400

Fodbold. Lionel Messi og Luis Suárez – de to stjerner har enorm betydning for Barcelona og klubbens umættelige appetit på succes og titler. Søndag understregede de atter, at de er La Ligas farligste angribere, da Barca på hjemmebane besejrede Eibar 3-0. Resultatet kom i hus efter en scoring af Messi – hans ligamål nr. 400 – og to af Suárez, og på ligaens topscorerliste er stillingen på første- og andenpladsen mellem de to 17-14 i Messis favør. Med sejren holder Barcelona hovedstadsklubben Atlético 5 point bag sig efter 19 runder.

Skihop. Ryoyu Kobayashi kunne have sat en fuldstændig enestående rekord med en sejr i dagens World Cup-afdeling i Val di Fiemme, men i stedet for 7 på stribe blev det en 7.-plads for den 22-årige japaner. Som den femte skihopper efter finnerne Janne Ahonen og Matti Hautamäki samt østrigerne Thomas Morgenstern og Gregor Schlienrenzauer nåede Kobayashi i går 6 sejre på stribe, men et finalehop på 122,5 meter gav i dag Kobayashi en 7.-plads. Polakken Dawid Kubacki vandt i Val di Fiemme foran østrigeren Stefan Kraft og polakken Kamil Stoch.

VM-håndbold. Søndag aften forsvarede Spanien sin førsteplads i gruppe B, da holdet i München besejrede Island 32-25. Island, der har den tidligere danske landstræner Gudmundur Gudmundsson som chef, har tabt sine to første kampe i slutrunden.

Atletik. En 31 år gammel dansk rekord blev slået i to omgange, da Mathilde Ulldall Kramer ved et stævne i svensk Lund kvalificerede sig indendørs-EM i 60 meter løb. 25-årige Kramer løb på 7,38 sek. i det indledende heat og siden vandt hun finalen på 7,36 sek., hvilket var 4 hundrededele sekund hurtigere end Lene Demsitz, der siden 1988 har været Danmarks hurtigste kvinde.

re imponerer på Østerbro

Direkte sport i tv Søndag DR1 13.45 Håndbold: VM, Makedonien-Bahrain (m) 15.30 Håndbold: VM, Qatar-Egypten DR3 20.15 Håndbold: VM, Sverige-Argentina TV 2 Sport 07.10 Cykling: Tour Down Under 08.30 Badminton: Thailand Masters 11.40 Skiskydning: World Cup, stafet (k) 14.25 Skiskydning: World Cup, stafet (m) 16.30 Håndbold: VM, Kroatien-Japan 18.00 Håndbold: VM, Ungarn-Angola 19.45 Håndbold: VM, Spanien-Island 20.30 Basketball: Washington-Toronto 21.30 Basketball: Atlanta-Milwaukee TV3+ 18.30 Football: New England-LA Chargers 22.15 Football: New Orleans-Philadelphia TV3 Sport 15.00 Fodbold: Nantes-Rennes 17.00 Fodbold: Toulouse-Strasbourg 21.00 Fodbold: Marseille-Monaco 00.05 Ishockey: Winnipeg-Anaheim 6’eren 15.15 Fodbold: Everton-Bournemouth 17.30 Fodbold: Tottenham-Man. United Eurosport 1 11.30 Skiskydning: World Cup, stafet (k) 14.30 Skiskydning: World Cup, stafet (m) 16.45 Skihop: World Cup 01.00 Tennis: Australian Open Eurosport 2 09.45 Nordisk kombineret: World Cup 11.00 Alpint: World Cup (k) 13.00 Langrend: World Cup 14.00 Billard: Snooker, Masters 00.00 Gof: Sony Open in Hawaii Vis mere

Fodbold. Sevilla med Simon Kjær på banen i de første 87 minutter tabte 2-0 på udebane til Athletic Bilbao fra den tunge ende af Primera Division. Dermed er Sevilla 5 point efter Atlético Madrid, der konsoliderede andenpladsen med en 1-0-sejr hjemme over Levante på et straffesparksmål af Antoine Griezman.

Håndbold. Herning-Ikast slog det svenske mesterhold, IK Sävehof, med 29-22 i kvindernes EHF Cup med Helene Fauske som topscorer med 10 mål. Næste kamp er på søndag mod Metzingen, der lige som Herning-Ikast har vundet over Sävehof og tabt til ungarske Siofok.