Så røg der en 31 år gammel dansk rekord

Atletik. En 31 år gammel dansk rekord blev slået i to omgange, da Mathilde Ulldall Kramer ved et stævne i svensk Lund kvalificerede sig indendørs-EM i 60 meter løb. 25-årige Kramer løb på 7,38 sek. i det indledende heat og siden vandt hun finalen på 7,36 sek., hvilket var 4 hundrededele sekund hurtigere end Lene Demsitz, der siden 1988 har været Danmarks hurtigste kvinde.

Direkte sport i tv Søndag DR1 13.45 Håndbold: VM, Makedonien-Bahrain (m) 15.30 Håndbold: VM, Qatar-Egypten DR3 20.15 Håndbold: VM, Sverige-Argentina TV 2 Sport 07.10 Cykling: Tour Down Under 08.30 Badminton: Thailand Masters 11.40 Skiskydning: World Cup, stafet (k) 14.25 Skiskydning: World Cup, stafet (m) 16.30 Håndbold: VM, Kroatien-Japan 18.00 Håndbold: VM, Ungarn-Angola 19.45 Håndbold: VM, Spanien-Island 20.30 Basketball: Washington-Toronto 21.30 Basketball: Atlanta-Milwaukee TV3+ 18.30 Football: New England-LA Chargers 22.15 Football: New Orleans-Philadelphia TV3 Sport 15.00 Fodbold: Nantes-Rennes 17.00 Fodbold: Toulouse-Strasbourg 21.00 Fodbold: Marseille-Monaco 00.05 Ishockey: Winnipeg-Anaheim 6’eren 15.15 Fodbold: Everton-Bournemouth 17.30 Fodbold: Tottenham-Man. United Eurosport 1 11.30 Skiskydning: World Cup, stafet (k) 14.30 Skiskydning: World Cup, stafet (m) 16.45 Skihop: World Cup 01.00 Tennis: Australian Open Eurosport 2 09.45 Nordisk kombineret: World Cup 11.00 Alpint: World Cup (k) 13.00 Langrend: World Cup 14.00 Billard: Snooker, Masters 00.00 Gof: Sony Open in Hawaii Vis mere

Fodbold. Efter lørdagens 2-1-sejr over Newcastle ligger Chelsea på fjerdepladsen i Premier League med fin afstand til Arsenal, der tabte 2-1 til West Ham, men manager Maurizio Sarri vil i januars transfervindue have forstærkninger på midtbanen, hvis klubben skal sikre sig et comeback i næste års Champions League. »Som man kunne se i dag, så var Jorginho i problemer, og vi havde ingen erstatning til den position på bænken, så jeg har brug for en spiller og en mulighed«, sagde Sarri om lørdagens mangler på midtbanen.

Amerikansk fodbold. For første gang siden 1994 vandt Kansas City Chiefs en hjemmekamp i NFL-slutspillet, da det blev 31-13 over Indianapolis Colts. Quarterbacken Pat Mahomes blev den store spiller med 278 kastede yards og et touchdown. Dermed er Kansas City Chiefs i AFC-finalen, hvor modstanderen bliver vinderen af søndagens kamp mellem Los Angeles Chargers og New England Patriots. Den første finaledaltager i NFC-finalen blev fundet, da Los Angeles Rams besejrede Dallas Cowboys 30-22. Modstanderen bliver enten New Orleans Saints eller Philadelphia Eagles, der også mødes søndag.

Fodbold. Med Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala 0g Blaise Matuidi på bænken fra start spillede Juventus sig videre til kvartfinalen i Coppa Italia, som klubben har vundet de seneste fire år. Federico Bernardeschi og 18-årige Moise Kean scorede målene i 2-0-sejr på udebane over Bologna. Også Lazio emd Riza Durmisi på banen i den sidste halve time er blandt de sidste otte efter 4-1 over Novara fra den tredjebedste række, hvorimod Sampdoria med Joachim Andersen tabte 2-0 i forlænget spilletid til AC Milan, der havde indskiftede Patricj Cutrone som dobbelt målscorer. De resterende fem ottendedelsfinaler spilles i dag og i morgen.