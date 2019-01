Statsfinansierede organisationer vejleder idrætten i at undslippe moms

Umiddelbart lyder det som et par slagfærdige replikker udvekslet mellem et par brovtende jakkesæt over et mødebord:

»Moms er ikke noget, der rigtigt er slået an her i Vestjylland«.

»Moms er noget, som en vis herre har skabt i vrede«.

Men de to kække kommentarer stammer ikke fra en eller anden tilfældig komsammen mellem skattesky pengemænd. De kommer fra en præsentation, som en specialkonsulent fra Danmarks Idrætsforbund (DIF) har lavet, og som nu er lagt op på flere organisationers hjemmesider som vejledning til sportens momsspørgsmål. Det lyder blandt andet:

»Det store momsspørgsmål: ’Hvordan kan vi slippe for at betale moms i forbindelse med en event?’«.

Præsentationen er blandt andet lagt ud af Sport Event Denmark, der stort set udelukkende er finansieret af statslige tipsmidler fra Kulturministeriet. Også DIF og idrættens andre organisationer beror i stor stil på penge fra de offentlige kasser, både til driften og til arrangementer. Så på den ene side har de altså et behov for at få statslige kroner , mens der på den anden side bliver vejledt i at undgå moms ved større sportsbegivenheder.

Senest har Politiken beskrevet, hvordan Dansk Håndbold Forbund (DHF) har oprettet en momsfritaget forening, der formelt set arrangerer det forestående VM i Danmark og altså gør det muligt at spare millioner af kroner. Samtidig med at arrangementet får 17,5 millioner offentlige kroner i støtte fra kommuner, Region Midtjylland og Sport Event Denmark.

»Når det er sådan, at de både rækker ud efter offentlige midler og samtidig vil undlade at betale moms, synes jeg, at det er decideret ubehageligt og irriterende«, siger Ole Thyssen, professor emeritus i organisationsetik på CBS:

»Altså, det er forståeligt på samme måde, som de fleste mennesker gerne vil have mere i løn og mere fritid. Men det giver en dårlig smag i munden, at de både malker det offentlige og ikke ønsker at betale tilbage i form af moms – alt sammen for at kunne lave et flottere arrangement og tjene flere penge selv«, siger Ole Thyssen.

At tale med to tunger

Præsentationen fra DIF inkluderer også et punkt kaldet ’håndboldens momsfinte’, hvor der står, at andre forbund »også har gjort brug af reglen«. Det gælder blandt andet badminton, svømning og volleyball.

VM i håndbold styrer ifølge budgetterne mod et overskud på godt 30 millioner kroner. De penge er øremærket almennyttige formål i breddehåndbolden – det er et kriterium for at kunne blive momsfritaget.

»Det lyder som ganske almindelig grådighed, men legitimeret med et godt formål i breddeidrætten. De gør det trods alt for håndboldens skyld, ikke for privat berigelse«, siger Ole Thyssen.

Han reagerer også på, at DHF på den ene side ser sig selv som forretning, når forbundet ansøger offentlige midler i kommuner og regioner – men på den anden side som forening, når der er mulighed for at blive fritaget for moms.

»Man organiserer sig på den måde, der bedst muligt kan generere penge. På samme måde som Machiavelli i gamle dage sagde, at målet helliger midlerne, og at man skal være en stor hykler for at være en god magthaver, så gælder det også inden for sportsverdenen, at man til en vis grad skal være en hykler for at kunne maksimere pengene. Derfor kan idrætten tale med to eller flere tunger. Legitimiteten består så i, at håndbolden er formålet og altså ikke privat berigelse«, siger Ole Thyssen.

I sin faste ’Eventguide’ har Sport Event Denmark også et punkt, der bærer overskriften ’Momsfritagelse ved enkeltstående events’. Organisationen er en offentlig selvejende institution og har den definerede vision, at:

»Danmark skal være blandt verdens førende lande i at tiltrække, afholde og udvikle internationale sportsevents, herunder både elite- og breddeevents«.

En »lidt uheldig« ordlyd

Som en del af det arbejde rådgiver Sport Event Denmark idrætten på en række områder, altså blandt andet moms og skat.