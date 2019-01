Græsk supertalent sender mester Federer ud af Australian Open

FAKTA Direkte sport i tv DR1 12.15/14.35 Skiskydning: World Cup TV 2 Sport 6.30 Badminton: Malaysia Masters 13.30/15.00 Cykelcross: World Cup 18.00 Håndbold: Ungarn-Tunesien (m) 20.30 Håndbold: Norge-Egypten (m) 00.00 Basketball: Indiana-Charlotte TV3+ 20.30 Am. fodbold: New Orleans-LA Rams 00.30 Am. fodbold: Kansas-New England TV3 Sport 15.30 Fodbold: Nürnberg-Hertha Berlin 18.00 Fodbold: Schalke 04-Wolfsburg 20.00 Motorsport: Race of Champions 1.05 Ishockey: Toronto-Arizona TV3 Max 14.30 Fodbold: Club Brügge-Charleroi 17.00 Fodbold: Fulham-Tottenham 21.00 Fodbold: St. Etienne-Lyon 6’eren 14.30 Fodbold: Huddersfield-Man. City Eurosport 1 7.00 Tennis: Australian Open 14.45 Skiskydning: World Cup (k) 15.30 Skihop: World Cup 19.45 Billard: Snooker - Masters 1.00 Tennis: Australian Open Eurosport 2 7.00 Tennis: Australian Open 11.15 Alpint: World Cup (k) 14.00 Billard: Snooker - London Masters 21.00 Golf: Desert Classic 1.00 Tennis: Australian Open Vis mere

Tennis: Årets første grand slam-turneringen Australian Open afslører ubarmhjertigt, hvem der er kommet i form i vinterpausen, og hvem der fortsat har en del at arbejde med. Søndag eftermiddag dansk tid kom turneringens hidtil største overraskelse, da 20-årige Stefanos Tsitsipas i en vidunderlig tenniskamp besejrede den forsvarende mester, legenden Roger Federer (37), i fire sæt 6-7, 7-6, 7-5, 7-6. Den 14.-seedede Tsitsipas havde kun mødt Federer en enkelt gang tidligere, og det var under dette års holdturnering Hopman Cup, hvor Federer vandt efter to gange tiebreak.

FAKTA Kvartfinaleklar i Australian Open Kvinder Petra Kvitova (Tjekkiet)-Ashleigh Barty (Australien) Sloane Stephens (USA)/Anastasia Pavlyuchenkova (Rusland)-Danielle Collins (USA) Mænd Roberto Bautista Agut (Spanien)-Stefanos Tsitsipas (Grækenland) Frances Tiafoe (USA)-Rafael Nadal (Spanien)

Natten til søndag dansk tid måtte også sidste års finalist Marin Cilic fra Kroatien sige farvel, da han i 4. runde tabte i fem sæt til spanieren Roberto Bautista Agut, som nu skal møde Tsitsipas i kvartfinalen. Bulgarske Grigor Dimitrov (seedet 20) måtte også lidt overraskende sige farvel, da den unge amerikaner Frances Tiafoe vandt i fire sæt. Og hos kvinderne røg to ’dronninger’ ud, da australske Ashleigh Barty knækkede Caroline Wozniackis besejrer, russiske Maria Sharapova, 4-6, 6-1, 6-4, og den useedede amerikanske debutant Danielle Rose Collins overraskende besejrede finaleseedede Angelique Kerber fra Tyskland (vinderen i 2016) 6-0, 6-2! Collins møder i kvartfinalen enten USA’s Sloane Stephens eller russeren Anastasia Pavlyuchenova, mens Barty skal op mod tjekkiske Petra Kvitova i sin kvartfinale.

Foto: Tiziana Fabi/Ritzau Scanpix Mikaela Shiffrin på vej ned gennem portene, da han søndag vandt World Cup-konkurrencen i Cortina

Foto: Tiziana Fabi/Ritzau Scanpix

Alpint: Det er næsten svært at skulle skrive det endnu engang, men USA’s slalomfænomen Mikael Shiffrin gjorde det søndag bare endnu engang – vandt en World Cup-afdeling, denne gang endda i super-G i italienske Cortina d’Ampezzo. Det er 11. gevinst alene i denne sæson. Amerikaneren tog sejren foran Tina Weirather fra Liechtenstein og Tamara Tippler fra Østrig.

Boksning: Den filippinske bokser Manny Pacquiao er blevet 40 år, men der er stadig tryk på, når han uddeler håndmadder. Det beviste han søndag morgen dansk tid, da han efter 12 runder i Las Vegas kunne juble efter en sejr over amerikaneren Adrien Broner og dermed forsvare sin WBA-titel i vægtklassen weltervægt. Pacquiao vandt kampen med dommerstemmerne 116-112, 116-112, 117-111. Der var ingen af bokserne, der var i gulvet, men Pacquiao stod for de bedste og fleste slag for øjnene af de godt 13.000 tilskuere. »Rejsen fortsætter for Manny Pacquiao«, siger han selv efter sejren. »Selv om jeg er blevet 40 år, kan jeg stadig give mig fuldt ud. Jeg havde lyst til at være aggressiv, men min lejr fortalte mig, at jeg skulle afvente og slå til, når muligheden bød sig«, lyder det fra filippineren.

Tennis: Clara Tauson havde i Australian Opens juniorrække store problemer i sin 1. runde-kamp mod australske Anastasia Berezow, men vandt alligevel 1-6, 6-3, 6-1. Hendes landsmand Holger Rune kom også videre fra 1. runde i sin juniorrække, da han vandt 6-3, 7-5 over Dominic Stricker fra Schweiz. Den danske doubleveteran Frederik Løchte og hans brasilianske makker Marcelo Demoliner tabte ikke uventet deres 3. runde-kamp til det 3.-seedede par Raven Klaasen-Michael Venus (Sydafrika/New Zealand).