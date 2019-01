Tottenham sikrer vigtig udebanesejr i tillægstiden

London-mandskabet holdt søndag tempo med topholdene i Premier League, da Eriksen & Co. på udebane med stort besvær vandt 2-1 over nabo- og bundholdet Fulham.

FAKTA Næste kamp for top 6 24. runde

Tirsdag 29. januar: Arsenal -Cardiff, Manchester United -Burnley, Newcastle- Manchester City

-Cardiff, -Burnley, Newcastle- Onsdag 30. januar: Bournemouth-Chelsea, Liverpool-Leicester, Tottenham-Watford Vis mere

Der findes en stribe tætte London-dueller i hver Premier League-sæson, og søndag bød på et møde mellem top og bund, hvor begge parter var tvunget frem på banen. Fulham, fordi holdet ligger næstsidst i tabellen, og Tottenham, fordi holdet drømmer om kontakt med de absolutte tophold.

Det sidste lykkedes med nød og næppe, for det sluttede 2-1 til Spurs på Craven Cottage, da midtbaneslideren Harry Winks i tillægstiden blev en lidt overraskende matchvinder. Hjemmeholdet havde før pausen taget føringen og havde chancer til endnu en scoring, inden Tottenham fik lagt et tungt pres på modstanderne.

Lokalopgøret udviklede sig til en meget fysisk duel, hvor dommer Craig Pawson fik travlt, da temperamenterne gnistrede i anden halvleg.

Den tidligere Liverpool-spiller Ryan Babel, der netop er tiltrådt i Fulham, var meget tæt på at bringe hjemmeholdet i spidsen, da han i 12. minut løb fri i venstre side og kom til en stor skudchance foran Hugo Lloris på Tottenham-stregen.

Craven Cottage brusede, men den rødhårede hollænders skud blev flot pareret af den franske målmand. Et par minutter senere blev Fulham snydt for et straffespark, da Tottenham-forsvarer Jan Vertonghen rev Aleksandar Mitrovic til jorden ved en hjørnesparkssituation.

Serberen rasede forståeligt, og nytteløst, men ved et nyt indlæg kunne han alligevel finde smilet frem, for Tottenhams angriber Fernando Llorente kom til at sende bolden i eget mål. Fulham-manager Claudio Ranieri og hans hold fik færten af succes i en desperat jagt på point i bunden af tabellen.

Christian Eriksen var uden de tre mest scoringsflittige holdkammerater – Kane, Son og Moura – og danskeren havde bl.a. til opgave at finde Llorentes hoved i Fulham-feltet. Trods et godt Tottenham-pres i det meste af første halvleg lykkedes det dog ikke, og andre offensive kræfter som Erik Lamela og Dele Alli var anonyme.

I stedet var det Fulham, der i halvlegens sidste minutter kom frem til flere gode muligheder foran Tottenham-målet, hvor Lloris igen måtte levere en klasseredning, da André Schürrle flugtede bolden i retning af nettet.

Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix Fulhams Ryan Babel (th.) under et godt forsøg mod Tottenham-målet i første halvleg af søndagens kamp på Craven Cottage i London.

Fulhams Ryan Babel (th.) under et godt forsøg mod Tottenham-målet i første halvleg af søndagens kamp på Craven Cottage i London. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Eriksens gyldne pote

Godt fem minutter inde i anden halvleg satte Christian Eriksen sit aftryk på kampen, men det var Allis og ikke Llorentes hoved, danskeren fandt med et følt indlæg, der resulterede i en udligning.

Herefter øgede gæsterne presset på det sårbare Fulham-hold, der erstattede en ellers energisk Ryan Babel (32 år) med en anden Ryan, nemlig den 14 år yngre Sessegnon.

Før han nåede at få sved på panden, kom Tottenhams Danny Rose frem til en god skudposition, der sluttede med, at han sendte bolden mod overliggeren, mens hjemmeholdets publikum sukkede højt.

Tottenham masede på, og Llorente burde ti minutter før slut nok have bragt gæsterne foran, da han efter et Rose-frispark fik en stor hovedstødsmulighed.

Spanieren kiksede, og kort efter kom endnu et grimt budskab til Tottenham-manager Mauricio Pochettino, da Dele Alli tog sig til baglåret og måtte udgå.

Da alt lignede uafgjort, løb Tottenhams Harry Winks med langt frem i offensiven, og han kom uventet frem til en åben chance, som han flot udnyttede til enorm forløsning for gæsterne, der ellers ikke havde leveret en mindeværdig indsats.

Med resultatet er topstriden om Champions League-billetter den, at Tottenham på tredjepladsen har 51 point, fire flere end Chelsea og syv flere end Arsenal og Manchester United.