Tottenham hårdt ramt af skade til stjernen Kane

Fodbold: Tottenham går ind til et stramt kampprogram de næste seks uger uden hjælp fra klubbens største stjerne. Således bekræfter Christian Eriksens klub tirsdag, at den engelske landsholdsangriber Harry Kane er ude indtil begyndelsen af marts med en ankelskade, han pådrog sig i opgøret mod Manchester United søndag. Kane er i øjeblikket delt topscorer i England med 14 scoringer i Premier League – det samme som Arsenals Pierre-Emerick Aubameyang og Liverpools Mohamed Salah har præsteret.

Fodbold: 22-årige Gavin Whyte er nyslået nordirsk landsholdsspiller, men det er en episode uden for stregerne, der har gjort angriberen fra den engelske klub Oxford United ber1ømt og berygtet. BBC skriver således, at politiet i Belfast har besluttet sig for at se nærmere på en video, der florerer på et socialt medie, og overvejer, om der skal rejses en sag. Videoen viser Gavin Whyte og en kammerat, der blotter sig på sjofel facon på åben gade i Belfast.

VM-håndbold: Et veloplagt norsk hold nedsablede tirsdag Chile i Danmarks gruppe med cifrene 41-20, og med den sejr er der lagt op til en forrygende gruppefinale torsdag mod Danmark. Først skal Danmark dog lige besejre Østrig tirsdag aften.

Tennis: Caroline Wozniacki møder onsdag svenskeren Johanna Larsson i 2. runde ved Australian Open. Danskeren føler sig godt rustet til opgøret, selv om de aldrig har spillet en turneringskamp mod hinanden tidligere. »Johanna og jeg kender hinanden godt, men jeg er ikke nervøs. Jeg har ikke rigtig kigget på hendes spil endnu, men hun kan bedre lide sin forhånd end sin baghånd – det er helt sikkert«, siger Wozniacki til Ritzau. Opgøret er programsat til kl. ca. 5.00 dansk tid.

Fodbold: Det har vakt opsigt, at Leeds-manager Marcelo Bielsa for nylig erkendte, at klubben havde spioneret på modstanderholdet Derby. Tirsdag meddelte English Football League (EFL), der er pendant til den danske Divisionsforeningen, at man iværksætter sin egen efterforskning i sagen. Tidligere har Englands Fodboldforbund (FA) bekræftet, at man overvejer det samme.

Tennis: Klokken lidt over 2 natten til onsdag australsk tid lukkede 7.-seedede Domonic Thiem programmet ved Australian Open, da han efter fem sæt – 6-4, 6-3, 5-7, 1-6, 6-3 – vandt over franske Benoit Paire. I næste runde skal østrigeren op mod det australske wildcard Alexei Popyrin.