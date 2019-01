Ubehagelig modstander: Veltrimmet Wozniacki overbevisende fra start i titelforsvaret

En solid serv, masser af vinderslag, stort løbearbejde, overblik og tålmodighed var de ingredienser Caroline Wozniacki gjorde brug af, da hun i overbevisende stil indledte sit titelforsvar ved Australian Open i Melbourne.

Her var den lidt uortodokse 24-årige belgier Alison van Uytvanck modstanderen i 1. runde-opgøret, som sluttede med en solid dansk sejr på 6-3, 6-4. Alison van Uytvanck måtte dermed for femte gang af fem mulige forlade sæsonens første grandslamturnering efter 1. runde.

I 2. runde skal Caroline Wozniacki op mod den rutinerede 30-årige svensker Johanna Larsson, der fik sin arbejdsdag forkortet, da hviderusseren Vera Lapko måtte opgive skadet ved stillingen 7-6, 3-0 i svenskerens favør.

Et godt, ubehageligt håndled

På Rod Laver Arena, hvor den 28-årige Wozniacki (seedet 3) for et år siden besejrede rumæneren Simona Halep i 2018-finalen, hamrede den veltrimmede forsvarende mester 21 vinderslag forbi verdens nummer 51, der har et fleksibelt håndled, som kan gøre det vanskeligt for modstanderen at ’læse’ hendes slag.

Caroline Wozniacki var dog grundigt forberedt og efter en tæt indledende fase, hvor belgieren spillede med fin variation, men også havde en fejlkvote langt over, hvad man kan tillade sig at have mod en spiller med en så solid defensiv styrke som danskeren, kom niveauforskellen til udtryk, da Wozniacki fik brudt til 4-2 i første sæt efter dobbeltfejl af Alison van Uytvanck.

Alison Van Uytvanck kom på ny godt fra start i 2. sæt, men Wozniacki holdt trykket med begavede slag og blev belønnet med servegennembrud til 2-1. Derfra var der trods kvalificeret belgisk modstand aldrig tvivl om udfaldet af opgøret.

Den effektive Caroline Wozniacki agerede periodevis på mesterligt niveau. Danskeren besvarede de fleste af belgierens udfordringer med afgørende slag fra øverste hylde og fik hevet pligtsejren i land efter 93 minutter, da hun med et offensivt fremstød til nettet hamrede sin 21. vinder forbi Alison van Uytvanck.

Det er sjældent, at man ser to spillere spille så flot et niveau Piotr Wozniacki

»Hun var en ubehagelig modstander og spillede meget godt. Første sæt var på et meget højt niveau og hun intesiverede sit spil og ramte boldene godt«, lød det fra Caroline Wozniacki i det obligatoriske on court-interview efter sejren.

Den betragtning var far og træner Piotr Wozniacki enig i.

»Jeg fik et chok faktisk. Det er sjældent, at man ser to spillere spille så flot et niveau«, siger Piotr Wozniacki til Ritzau.

Han peger på en særligt udslagsgivende faktor i datterens 8. sejr på stribe ved Australien Open.

»Koncentration var afgørende. Generelt var det nøglepunktet, at Caroline var fokuseret fra start til slut«.

»Jeg forstår godt, at hun har været nervøs. Det er naturligt i det her setup. Men hun holdt øjet på bolden. Hun tager de bolde, der lå fladt og dygtigt ved baglinjen«, lyder det fra Piotr Wozniacki.

Kampen parti for parti