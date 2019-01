Wozniacki skal forlænge miraklernes tid i heden

Den danske tennisprofil har ikke fået optimal kamptræning op til sæsonens første grand slam-turnering i Melbourne, men hun ved, hvad der skal til for at få succes.

FAKTA Titelforsvar siden 2000 Sådan er det gået for 18 Australian Open-vindere i dette årtusinde ved den efterfølgende sæsons topmøde i Melbourne: USA’s Lindsay Davenport (vinder 2000) nåede i 2001 frem til semifinalen, hvor hun tabte til landsmanden Jennifer Capriati.

Jennifer Capriati (2001) forsvarede titlen i 2002.

Capriati (2002) tabte 1. runde (Weingartner) i 2003.

Serena Williams (2003) deltog ikke (skadet) i 2004.

Justine Henin (2004) deltog ikke (skadet) i 2005.

Serena Williams (2005) tabte i 3. runde (Hantuchova) i 2006.

Amélie Mauresmo (2006) tabte i 4. runde (Safarova) i 2007.

Serena Williams (2007) tabte kvartfinalen (Jankovic) i 2008.

Maria Sharapova (2008) deltog ikke (skadet) i 2009.

Serena Williams (2009) forsvarede titlen i 2010.

Serena Williams (2010) deltog ikke (skadet) i 2011.

Kim Clijsters (2011) tabte semifinalen (Azarenka) i 2012.

Viktoria Azarenka (2012) forsvarede titlen i 2013.

Viktoria Azarenka (2013) tabte kvartfinalen (Radwanska) i 2014.

Li Na (2014) var stoppet og deltog ikke i 2015.

Serena Williams (2015) tabte finalen (Kerber) i 2016.

Angelique Kerber (2016) tabte i 4. runde (Vandeweghe) i 2017.

Serena Williams (2017) deltog ikke (barsel) i 2018. Vis mere

I efterårets sæsonafslutning lykkedes det ikke for Caroline Wozniacki at forsvare sin titel ved WTA Finals i Singapore, men hun har stadig chancen for at forsvare den største titel i karrieren – Australian Open i Melbourne.

Optakten har ganske vist ikke været lovende, men i tennis skal man ikke lægge for meget vægt på de store navnes ustabile resultater i optakten til en grand slam-turnering. De er netop blevet store, fordi de kan levere noget særligt, når det for alvor gælder.

Det findes der mange eksempler på – her blot et enkelt fra netop Australian Open, hvor den ekstreme varme også kan være en hård modstander:

Jennifer Capriati tabte i 2002 sin eneste opvarmningskamp før det vellykkede titelforsvar ved Australian Open, da hun i Sydney måtte bøje sig for landsmanden Alexandra Stevenson, som var kommet med via kvalifikationen. Det blev ikke til flere titler i den sæson, selv om Capriati nåede yderligere tre finaler.

Det ’umulige’ comeback

Melbourne-klassikeren er også turneringen, hvor Wozniacki ud over den fornemme finalesejr i tre sæt over topseedede Simona Halep leverede karrierens måske vildeste comeback, da hun i 2. runde egentlig var helt væk. Kroatiske Jana Fett førte 6-3, 2-6, 5-1, da hun alligevel ikke kunne lukke døren for sin modstander, og derefter løftede danskeren sit niveau runde for runde.

»I Melbourne bliver det vigtigt for Caroline, at hun denne gang kan se tilbage og mindes, at hun vandt sidste år. Ikke mindst sejren over Jana Fett kan styrke mentaliteten, og det, hun måtte mangle i kamptræning, har hun nok i attitude. Hun kommer ikke til at lægge sig ned, uanset hvor sort det måtte se ud«, siger tenniseksperten Tine Scheuer. Hun ser også lyst på Wozniackis chancer i de første runder, hvor Alison van Uytvanck og Johanna Larsson/Vera Lapko venter i hhv. 1. og 2. runde.

»Det ser bestemt fornuftigt ud, og hun kunne let have fået en hårdere lodtrækning. Vinder hun de første runder, venter måske Sharapova i 3. runde og Barty i 4. runde. Det lyder nok for nogen, som om Sharapova er sværest, men australieren Barty er i fremgang og kan blive en meget hård modstander. Til gengæld er det dejligt, at Williams-søstrene og Halep er i den anden lodtrækningshalvdel«.

Wozniacki er sluppet for nogle af de unge, hårdtslående stortalenter i den indledende fase, og hun har tilsyneladende trænet godt i Melbourne, mens en stribe af konkurrenterne har spillet turneringer, efter danskeren blev sendt tidligt ud af turneringen i Auckland. Men ved US Open i New York i efteråret erkendte hun efter sit 2. runde-nederlag til ukrainske Lesia Tsurenko, at manglen på kamptræning nok havde kostet dyrt. Ligesom nu havde en skade drillet i optakten.

Ekstra pres denne gang

Det kan igen blive en forhindring, vurderer Kenneth Carlsen, der havde sin bedste præstation i Australian Open i 1993, hvor han nåede 4. runde.

»Afgørende for Carolines muligheder for at forsvare titlen er, om hun har haft fysik til at træne helt igennem, efter hun måtte forlade Auckland med smerter i en mavemuskel. Det er bekymrende, hvis hun ikke er hundrede procent rask igen, for det kan også gøre det sværere at kompensere for den manglende kamptræning med god fysik«, siger Kenneth Carlsen. Han er taget til Australien med talentet Holger Rune, der ligesom Clara Tauson skal deltage i juniorrækken ved Australian Open.