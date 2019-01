Wozniacki er fortrøstningsfuld efter sejr over farlig belgier

Det var ikke en tur i parken, men Caroline Wozniacki føler sig godt rustet til den videre turnering efter sejren i to sæt over belgiske Alison Van Uytvanck i første runde ved Australian Open.

Det siger den danske tennisstjerne ved et pressemøde efter kampen.

»Jeg følte, at hun holdt sit niveau højt ret konsistent. Jeg var overrasket over, at der virkelig var lange dueller, og boldene kom ikke langsomt over nettet«, siger Wozniacki.

Van Uytvanck gjorde sit for at gøre Wozniackis titelforsvar i Melbourne til en hurtigt overstået affære, men danskeren kunne i ganske sikker stil avancere med cifrene 6-3, 6-4 mandag aften lokal tid på hovedanlægget Rod Laver Arena.





Wozniacki, der er seedet som nummer tre i turneringen, er godt tilfreds med sit spils progression, som kampen skred frem. Særligt i kampens andet sæt, hvor Van Uytvanck så ud til at miste noget af første sæts vedholdenhed.

»Jeg servede godt, når jeg skulle. Jeg fik brudt hende, og så var det vigtigt at holde min serv«.

»Hun blev farlig til sidst, når hun begyndte at ramme linjerne og ramme hjørnerne. Så var det ikke nemt at returnere«, siger Wozniacki.

Forud for kampen har forventningerne til Wozniacki været høje. Men det pres formåede danskeren at holde på afstand.

»Det har ikke ændret noget i mit spil. Jeg har ikke gjort noget anderledes, føler jeg. Andet end at jeg tror, at jeg føler mig mere stolt«, siger Caroline Wozniacki.

»Det er meget specielt at være derude igen. Det påvirkede mig ikke før kampen, mere efter«.





Efter sejren mandag skal hun nu møde svenske Johanna Larsson, der er useedet i turneringen, i anden runde.

»Forhåbentlig bliver det en rigtig god kamp. Vi har ikke spillet mod hinanden i årevis, men jeg kender hende rigtig godt«, siger Caroline Wozniacki.

Det skandinaviske opgør spilles onsdag eftermiddag lokal tid.

ritzau