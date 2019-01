Var det en konges sidste optræden? Verdens nummer 230 skaber eufori ved Australien Open

’The Big Four’ – fællesbetegnelsen for de fire spillere, der har domineret i herresingle de seneste 15 år, Andy Murray, Roger Federer, Rafael Nadal og Novak Djokovic – er nu formentlig reduceret til en trio.

Efter næsten 900 professionelle kampe er briten Andy Murray ved at være nedslidt. Den 31-årige har gennem et par år kæmpet med store smerter i hoften og forud for Australian Open sagde den tidligere verdensetter, der nu er rangeret som nummer 230 (!), at turneringen i Melbourne meget vel kunne blive karrierens sidste. Kroppen kan simpelthen ikke mere.

Men Andy Murray – med et hjerte så stort Australien, som stadionspeakeren udtrykte det ved Australian Open – ydede til det sidste og havde noget af fordums styrke i reservetanken, da han mødte spanieren Roberto Bautista Agut (seedet 22) i 1. runde.

Andy havde fortjent denne kulisse Roberto Bautista Agut

Den tidligere femfoldige finalist i Melbourne rejste sig 0-2 nede i sæt og fik via to tiebreakafgørelser udlignet til 2-2, inden han måtte strække våben i det over 4 timer lange opgør, der fik de 10.000 tilskuere helt ud på kanten af stolesæderne.

6-4, 6-4, 6-7 (5), 6-7 (4), 6-2 sluttede det til spanieren, der efterfølgende benyttede lejligheden til at hylde den populære Murray.

»Andy havde fortjent denne kulisse og jeg vil gerne takke ham for alt, han har gjort for tennis«, lød det fra Roberto Bautista Agut i on court-interviewet.

»Hvis det var min sidste kamp, så var det en værdig afsked. Det var et fantastisk opgør«, sagde en rørt Andy Murray.

Fire af de helt store titler i karrieren

Skottens karriere kulminerede i 2016, da han vandt Wimbledon og senere samme år satte sig tilrette som kongen ved at indtage førstepladsen på verdensranglisten og blev der i 41 uger.

Andy Murray vandt også Wimbledon i 2013 og året forinden fik han for første gang indgraveret sit navn i et grandslamtrofæ, da han sejrede i US Open.

Mens Andy Murray tabte, gik Rafael Nadal (seedet 2) og Roger Federer (3) videre efter tresætssejre. Topseedede Noack Djokovic møder tirsdag den amerikanske kvalifikationsspiller Mitchell Krueger i 1. runde.