Vilde overtidsdramaer afgør, hvem der skal i Super Bowl Dette års Super Bowl bliver et opgør mellem New England Patriots og Los Angeles Rams.

New England Patriots har for tredje år i træk spillet sig frem til finalen i NFL, der er topligaen for amerikansk fodbold.

Patriots sikrede sig en plads i Super Bowl med en udebanesejr på 37-31 over Kansas City Chiefs natten til mandag dansk tid.

Efter de ordinære fire quarters havde begge hold scoret 31 point, men et touchdown af Rex Burkhead i overtiden sikrede Patriots sejren.

»Overtid, på udebane, mod et fantastisk hold. Det krævede alt«, siger holdets legendariske quarterback Tom Brady om den hårdt tilkæmpede sejr.

Kansas City Chiefs var efter første halvdel af kampen bagud med 0-14. I fjerde quarter eksploderede opgøret, da de to hold sammenlagt scorede 38 point, hvoraf der stod Chiefs på de 24.

»Det var frem og tilbage, og vi havde mulighederne«, siger cheftræneren for Kansas City Chiefs, Andy Reid.

»Du sidder her og tænker tilbage på et ret godt år, men det kommer til at gøre ondt et stykke tid«, siger han om nederlaget.

Kæmpe dommerfejl

Los Angeles Rams bliver modstanderen i Super Bowl den 3. februar. Rams kneb sig også videre i overtid mod New Orleans Saints.

Rams var bagud 10-20, men præsterede et flot comeback - godt hjulpet på vej af en kæmpestor dommerfejl mod slutningen af den ordinære spilletid.

Saints gjorde livet endnu sværere for sig selv, da quarterback Drew Brees under tungt pres kom til at sende bolden i hænderne på Rams-forsvarer John Johnson.

Foto: Streeter Lecka/Ritzau Scanpix John Johnson jubler over sin interception.

John Johnson jubler over sin interception. Foto: Streeter Lecka/Ritzau Scanpix

For Saints er det endnu en skuffende sæsonafslutning.

I forrige sæson tabte holdet i slutspillet til Minnesota Vikings, som lavede et touchdown i kampens sidste sekunder.

»Det er en hård pille at sluge«, siger Drew Brees efter nederlaget til Rams, som betyder, at han går glip af muligheden for at føje en Super Bowl-titel til den, han vandt i 2009.

Rams har tre gange tidligere været i Super Bowl.

Patriots og Tom Brady tabte sidste års finale til Philadelphia Eagles.

I 2017 førte Brady an i et historisk comeback, da Patriots vandt 34-28 mod Atlanta Falcons efter at have været bagud med 3-28 i tredje quarter.

Den 41-årige Tom Brady har fem gange vundet Super Bowl med Patriots, og kan overgå Payton Manning, der som 39-årig er den ældste quarterback til at vinde en finalekamp. Brady kan også blive den første til at vinde seks gange.

ritzau/politiken