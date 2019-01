Storfavorit røg i gulvet, men kom op og vandt

Tennis. »Det var en meget fysisk kamp, men jeg er selvfølgelig helt frisk til næste runde«, kom med et skævt smil fra Novak Djokovic, da han mandag ved Australian Open havde besejret russiske Daniil Medvedev 6-4, 6-7, 6-2, 6-3 i 4. runde efter en langvarig og anstrengende duel. Serberen tænkte selvfølgelig på, at hans modstander i den kommende kvartfinale ikke skulle blive alt for opmuntret, men det bliver vedkommende heller ikke. For Kei Nishikori, der skal udfordre Djokovic, måtte selv ud i fem sæt, før han havde nedkæmpet spanske Pablo Carreno Busta. Både Djokovic og Nishikori bliver glade for en hviledag.

Tennis. Alexander Zverev gik nærmest amok på sin ketsjer, da den 4.-seedede tysker blev sendt ud af Australian Open af den 16.-seedede canadier, Milos Raonic, der vandt 6-1, 6-1, 7-6. Zverev lavede otte dobbetfejl i de første to sæt, men så ud til at levere et comeback, da han efter 1-4 i tredje sæt fik en reprimande fra dommeren efter at have smadret sin ketsjer. Den 8.-seedede japaner, Kei Nishikori, leverede et flot comback i en fem timer lang kamp mod spanieren Pablo Carreno-Busta (seedet 23), som endte 6-7 (8-10), 4-6, 7-6 (7-4), 6-4, 7-6 (10-8).

Direkte sport i tv Mandag DR 1 20.30 Håndbold: Danmark-Egypten (m) DR 2 18.00 Håndbold: Spanien-Brasilien (m) TV 2 18.00 Håndbold: Sverige-Norge (m) TV 2 Sport 20.30 Håndbold: Kroatien-Tyskland (m) 23.30 Basketball: Memphis-New Orleans<QL> 2.00 Basketball: Philadelphia-Houston<QL> 4.30 Basketball: LA Lakers-Golden State<QL> TV3 Sport 21.00 Fodbold: Bolton-West Bromwich 00.05 Ishockey: Vegas-Minnesota Eurosport 1 7.00 Tennis: Australian Open 1.00 Tennis: Australian Open Eurosport 2 7.00 Tennis: Australian Open Vis mere

Svømning. Fire løb gav danske sejre, da en del af svømmerne fra NTC og juniorlandsholdet deltog ved Flanders Cup i weekenden. Mie Ø. Nielsen vandt 50 og 100 meter rygcrawl (28,42 sek. og 1.00,24 min.), Emilie Beckmann vandt 100 meter butterfly (59,03 sek.) og Alexander Nørgaard vandt 1.500 meter fri (15.25,85 min.), men også Signe Bro imponerede med andenpladser i 50, 100 og 200 meter fri. I den korteste distance satte Signe Bro personlig rekord med 25,49 sek. Matilde Schrøder blev nummer 3 i 100 m brystsvømning med 1.09,90 min. Ved Lyngby Open blev Julie Kepp Jensen samlet vinder hos kvinderne efter med bl.a. 29,01 sek. i 50 meter rygcrawl og 25,73 sek. i 50 meter fri, mens Jeanette Ottesen vandt 50 og 100 meter butterfly i 26,56 sek. og 59,60 sek.

Fodbold. AC Horsens har hentet en udlandsprofessionel hjem på en kontrakt for den kommende halvsæson. Nicolai Brock-Madsen forlod i august 2015 Randers FC, da han skrev kontrakt med Birmingham City. I 2016 var Nicolai Brock-Madsen med i den danske trup til OL i Rio, og efter hjemkomsten blev han udlejet til hollandske PEC Zwolle. Siden har han været udlejet til Cracovia i Polen og St. Mirren i Skotland, men tilbage i Birmingham blev kontrakten ophævet per 1. januar i år. »Vi er sindssygt glade for at have skrevet kontrakt med Nicolai Brock-Madsen, der kommer til AC Horsens med rigtig gode spidskompetencer og en stor sult. Han var en markant angriber i Superligaen, da han skiftede til engelsk fodbold, og jeg er ikke i tvivl om, at han bliver en gevinst for os«, siger AC Horsens-cheftræner Bo Henriksen til klubbens hjemmeside om den 26-årige angriber.

Tennis. Sidste års japanske US Open-vinder, Naomi Osaka, er klar til kvartfinalen i Australian Open efter en sejr på 4-6, 6-3, 6-4 over letten Anastasija Sevastova. 4.-seedede Osaka skal møde den 6.-seedede ukrainer, Elina Svitolina, der eliminerede amerikaneren Madison Keys.

Kvartfinale-programmet i Australian Open