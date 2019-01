Pernille Blumes OL-guldtræner vender hjem som ny landstræner

Efter to år i Tyskland vender Stefan Hansen hjem til et ønskejob i Danmark.

I et interview med Politiken under VM i svømning i Budapest i 2017 erkendte Stefan Hansen, at et landstrænerjob i Danmark i en eller anden form var en ambition, men at det lå langt ude i fremtiden.

Fynboen Stefan Hansen havde nemlig kontrakt som træner med det tyske svømmeforbund med ansvaret for træningscentret i Berlin til og med 2020, men den kontrakt fuldfører han ikke.

1. april tiltræder 37-årige Stefan Hansen nemlig som landstræner i Danmark som afløser for Dean Boles, der i december rejste hjem til Canada.

emve koster dansk svømning endnu en landstræner

Dermed bliver Pernille Blume genforenet med den træner, der i 2016 havde ansvaret for den daglige træning frem mod blandt andet OL i Rio, hvor Blume leverede den største sensation i den danske OL-historie ved at vinde guld i 50 meter.

Men som Stefan Hansen understreger, skal han IKKE hjem og være træner for Pernille Blume igen. Det ansvar ligger for trænerne på Det Nationale Træningscenter (NTC), Martin Truijens og Mads Bjørn Hansen. Jobbet som landstræner har nogle helt andre opgaver. Stefan Hansen bliver nærmest træner for trænerne og skal udstikke de overordnede retningslinjer.

»Da Dansk Svømmeunion kontaktede med, var det min største overvejelse. Om jeg var klar til at hænge stopuret væk. Det fik jeg talt meget med min kone og mig selv om på cykelturene frem og tilbage på arbejdet«, fortæller Stefan Hansen forud for offentliggørelsen af hans tilbagevenden til Danmark.

Stefan Hansen blev i 2013 assisterende træner på NTC, da men australieren Shannon Rollason forlod jobbet som cheftræner før tid, blev Stefan Hansen forfremmet til landstræner med ansvaret for bl.a. Pernille Blume og Rikke Møller Pedersen frem mod OL i 2016.

Efter OL blev Stefan Hansen cheftræner i Gladsaxe Svømmeklub, men et halvt år senere fik han tilbuddet fra Tyskland, hvor det bliver til to års arbejde, inden han vender hjem til Danmark.

»Vi trives i Berlin, jeg har et godt job og børnene har det fint i skolen, så tilbuddet kom lidt ud af det blå, men efter vi havde snakket lidt om det, gik det op for mig, at det var det helt rigtige«, siger Stefan Hansen, der kalder det »svært« at skulle meddele sin beslutning til det tyske svømmeforbund.

Det var Dansk Svømmeunions sportschef, Lars Green Bach, der tog initiativ til at hente Stefan Hansen tilbage til Danmark.

»Med Stefan får vi en landstræner, der gennem de seneste fem et halvt år har skabt sig et internationalt erfaringsgrundlag fra både OL, VM og EM foruden, at han har stor indsigt i de danske trænings- og klubmiljøer. Samtidig kender Stefan baggrunden for Dansk Svømmeunions strategiske platform til udvikling af dansk svømmesport, og han deler den træningsfilosofi, som vi arbejder efter på landsholdene og NTC«, siger Lars Green Bach om valget.