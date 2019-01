Før VM-kampen: Sverige bremsede Danmark i '86, men kampen blev helt overskygget af et historisk mord

Den første håndboldlandskamp mellem Danmark og Sverige blev spillet i 1935 i København og svenskerne vandt 18-12.

Den seneste var EM-semifinalen i Zagreb i Kroatien for et år siden – og også den vandt Sverige: 35-34 efter forlænget spilletid.

Ind imellem, i de forgangne 83 år, blev der spillet 231 kampe. Og i det samlede regnskab siden dengang i ’35 har Sverige vundet 134 kampe mod Danmarks 83. Sverige har altså historisk set været den skandinaviske storebror, Danmark den mellemste og Norge lillebroderen.

FAKTA Bengan Boys 1988-2004 1990 VM: GULD 1992 OL: Sølv 1993 VM: Bronze 1994 EM: GULD 1995 VM: Bronze 1996 OL: Sølv 1997 VM: Sølv 1998 EM: GULD 1999 VM: GULD 2000 EM: GULD 2000 OL: Sølv 2001 VM: Sølv 2002 EM: GULD

En af de mange svenske sejre blev hentet en aften i Festhalle Allmend i den schweiziske by Bern den 28. februar 1986.

Årene forinden havde det danske landshold, der havde Leif Mikkelsen som cheftræner, skudt sig ind i verdenseliten. Danmark var blevet nr. 4 ved VM på hjemmebane i 1978, nr. 4 ved VM i Tyskland i 1982 og nr. 4 ved OL i Los Angeles i 1984. Medaljeløst, men dog med i toppen.

Nu skulle det følges op i Bern ved det såkaldte A-VM. Men det gik helt galt. Danmark sluttede på 8.-pladsen, rykkede ud af A-gruppen og vendte først tilbage til det gode selskab i 1993.

Undervejs til det triste VM-resultat i Bern mødte danskerne altså Sverige, og det svenske hold vandt med 24-21, bl.a. i kraft af stærkt målmandsspil af Claes Hellgren, der senere kom til at skabe en særlig målmandsskole – og som endnu senere blev målmandstræner på det danske landshold.

Dengang i ’86 bestod det danske hold af navne som bl.a. Erik Veje Rasmussen, Morten Stig Christensen, Jens-Erik Roepstorff, Michael Fenger og Hans Henrik Hattesen. Det var en stærk trup, særdeles velanskrevne spillere, der hver især fik en fornem karriere. Men i Schweiz kunne de ikke få det til at hænge sammen.

Mødet med svenskerne var – som det også nu er tilfældet i Herning – et skridt på vejen mod VM-semifinalen. Nederlaget betød dog, at håbet om en medaljekamp skrumpede voldsomt ind for senere at forsvinde helt.

Det blev en meget hårdt spillet kamp, og meldingerne fra dengang siger, at den danske indsats var meget nervepræget. Og at flere af spillerne, trods deres internationale status, præsterede under vanligt niveau. Det var med andre ord en triumf for det svenske hold, der var under opbygning til en art ’verdensdominans’ – kendt som Bengan Boys, trænet af Bengt ’Bengan’ Johansson.

Men resultatet af kampen, dens betydning og hele dens forløb blev glemt i løbet af nogle timer. Vasket helt bort og skyllet ud med badevandet.

For samme aften, et par timer senere, kl. 23.21 på Sveavägen i Stockholm, blev Sveriges socialdemokratiske statsminister Olof Palme skudt ned og myrdet. En begivenhed, der overskyggede alt andet. Håndbold blev noget ligegyldigt i den sammenhæng.

Alt i de nordiske medier drejede sig om Palme-mordet, der jo stadig – trods nye teorier og udredninger – har status som uopklaret. Et historisk mord, der har redet svensk politi og det svenske samfund som en mare.

Slutrunden i Bern kørte selvfølgelig videre, og det svenske hold havnede i bronzekampen, hvor man tabte 24-23 til DDR, der jo – hvad man ikke vidste dengang – efterhånden sang på sidste vers som selvstændig nation.

For det svenske hold var denne bronzekamp begyndelsen til noget meget stort, for ved den næste slutrunde fire år senere i Tjekkoslovakiet blev det til guld og en VM-titel, og dermed indledtes en helt forrygende periode for svensk håndbold – alt mens det danske hold hang fast i B-gruppen og ventede på sin da ukendte optur i nullerne.