Ulykkelig far til offer for overgreb: Man er nødt til at være paranoid for at kunne beskytte sine børn

Ulykkelig far til offer for overgreb:

En tidligere ishockeytræner og elitesvømmer er i Frankrig idømt 12 års fængsel for barnevoldtægt og en lang række seksuelle overgreb på børn og unge i 1980’erne og 1990’erne.

Den uhyggelige skandale fra amerikansk svømning med en læges utallige overgreb på gymnastikpiger gennem en årrække står altså, desværre, ikke alene. Og der har også været lignende sager fra ungdomsafdelinger i engelsk fodbold.

Den nu 61-årige Vincent Leroyer var engang en meget populær skikkelse i fransk sport. En mestersvømmer, som senere stod i spidsen for et meget succesrigt ishockeyhold i Rouen.

Vi troede, han hjalp os. Man siger, at sport er som en stor familie, men i dette tilfælde havde vi altså en ulv i familien Far til offer

Men netop hans position som en højt respekteret personlighed i sportsverdenen gjorde det muligt for ham at misbruge børn og unge, fordi deres forældre havde stor tillid til ham.

Da hans ofre, som i dag er i 30’erne og 40’erne, hørte dommen ved sagen i Bordeaux, omfavnede de hinanden. Tilsyneladende lettede over, at Leroyer endelig skal straffes for sine mange ugerninger.

Overgreb, som han kun kunne begå, fordi han havde succes i sportens verden, hvilket åbnede en række døre, som ellers ville have været lukkede for manden, som ikke selv havde familie eller børn.

En ulv i familien

»Vi havde stjerner i øjnene«, siger en far til to af ofrene til AP. »I alle andre situationer ville jeg aldrig have ladet dette kunne ske. Vi troede, han hjalp os. Man siger, at sport er som en stor familie, men i dette tilfælde havde vi altså en ulv i familien«.

Vincent Leroyer tilbød en gang imellem, at et barn kunne overnatte i hans hjem, så de sammen kunne se nogle ishockeykampe. Men i stedet blev barnet udsat for voldsomme overgreb, hvilket i et tilfælde for en 11-årig dreng førte til søvnløshed og senere et liv som narkoman.

I en gruppe på for eksempel 20 børn vil gerningsmanden udvælge det barn, der har forældre, som er skilt, eller som ikke har tid til barnet Sebastien Boueilh

I en opsummering af sagen siger anklageren, Martine Cazaban-Pouchet, ifølge AP, at »… det hjalp familierne at have en hjælper, som altid stod klar, men det endte med det modsatte af hjælp«.

Den tidligere franske rugbyspiller Sebastien Boueilh, der rejser Frankrig rundt og fortæller om, hvordan man kan bekæmpe pædofili i sportsverdenen, og deler sine erfaringer som tidligere offer, siger, at gerningsmændene typisk udser sig sårbare familier.

Ofre bliver nøje udvalgt

»I en gruppe på for eksempel 20 børn vil gerningsmanden udvælge det barn, der har forældre, som er skilt, eller som ikke har tid til barnet. Når han så har sørget for at vinde alles tillid, begynder han at misbruge barnet«, forklarer Sebastien Boueilh.

I tilfældet Vincent Leroyer er der tale om en mand, som var dygtig til at sno sig ind i familier med ægteskabsproblemer, hvor for eksempel en far var meget fraværende på grund af jobbet. Disse familier, som han tilbød hjælp med at tage barnet til kampe, til burgerbaren og med på ferie, var taknemmelige, fordi de stolede på ham, og fordi de havde brug for hjælpen.

»Men«, siger Boueilh, »der findes heldigvis mange, mange flere rigtig gode frivillige end forbrydere«.

Han understreger samtidig, at familier skal være bedre til at beskytte sig selv og deres børn ved aldrig at tillade, at børnene besøger en træners hjem, uden de selv er til stede. Forældre bør også insistere på, at børnene kommer direkte hjem fra træning og kamp, og børnene skal ligeledes have at vide, at de kun må sidde på bagsædet af en bil, så de er på afstand af chaufførens hænder.

»Man er nødt til at være paranoid for at beskytte sine børn«, siger en far til et af Leroyers ofre.

»Vores eneste fejl var, at vi gav ham vores tillid og aldrig kunne forestille os, at vi blev groft manipuleret«.