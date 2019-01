Sportsblik: Hvem vinder VM? Bliver det TV 2 eller DR? Uha, hvor spændende!

Hvad synes jeg selv? Hvilken kanal har jeg foretrukket undervejs, hvem løber af med VM-tv-titlen?

Se, nu har det jo været sådan, at de to nationale tv-stationer – det kan man vel godt kalde dem – har delt transmissionerne fra kampene mellem sig. Og derfor har man som seer været rundt hos dem begge og fået et indblik i, hvad de har prioriteret. Ved siden af det har man kunnet vælge, hvor man ville se optaktsshowet og efter kampen-dækningen.

Og nu kommer vi til det. Jeg har foretrukket at se optakten på TV 2, hvor værten med slipseløs, åbentstående skjorte har fået de gæstende eksspillere fra forskellige årtier til at øse af deres erfaring og meninger. Og det har været interessant at høre, når de gik i en anden retning, end de ledende spørgsmål ville føre dem. Desuden har TV 2’s reportageindslag været meget originale og humørfyldte. Ikke mindst har indslagene fra Stine Bjerre Mortensen i den tyske turneringshalvdel været gode og oplivende.

Jeg synes, at DR’s studiedækning har haft et for voldsomt præg af afdansningsbal med værtinden i store skrud. Med risiko for at få ballade vil jeg sige, at det har været for ’tøset’ til en så kraftfuld begivenhed som en mandlig slutrunde i håndbold er, selv om jeg godt ved, at tv-dækningen ikke kun skal opfattes som sport, men også som folkekær familieunderholdning på kanten til dynetid.

Jeg har altså foretrukket TV 2, som også har haft en meget grundig eftersnak. Dog har jeg skiftet kanal, når jeg blev angrebet af de evindelige reklamer – eller ’pauser’, som tv-folkene mærkværdigvis kalder dem. Desuden erkender jeg, at DR ikke satser så meget på håndbold som TV 2, der jo står klar med et kamerahold, hver gang to håndboldspillere klæder om til korte bukser.

Nu slutter så den store sportslige udgave af ’Far til fire’. Udvalgte kampe har haft over 2 millioner seere, helt forbløffende tal, der understreger håndboldens magt som førende tv-underholdning her i landet. Og alle rammer sprænges sikkert i dag.