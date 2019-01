9-årige Kaja venter gerne tre timer på håndboldherrerne: »Jeg synes, det er rigtig sejt, at de for første gang har vundet et VM«

Hvis du drømte om en plads allerforrest for at se håndboldlandsholdet ude foran Københavns Rådhus, så er det allerede for sent. Fra klokken 15, flere timer før verdensmestrenes ankomst, var de bedste pladser indtaget af særdeles dedikerede fans, selv om kulden river i kinder og fingre.

En af dem, der er mødt tidligt op, er Ingelise Skou Hansen på 75 år. Hun er tidligere håndboldspiller og træner og for hende betyder verdensmesterskabet til de danske herre en hel del.

»Det er jo helt vildt«, siger hun, mens hun vipper lidt med de flag, hun har samlet i den ene hånd. Til at varme hovedet har hun en hvid hue med røde flag, som hendes veninde har hæklet. Alle kvindelandsholdets store titler er hæklet ind i det hvide garn med guld.

Foto: Jacob Ehrbahn

»Selvom jeg skide fryser, så bliver jeg stående. Det er lige meget med kulden«, siger hun.

»Jeg gad godt have prøvet at stå deroppe«, siger hun og peger op på den lille balkon, hvor spillerne om nogle timer træder ud.

»Men det får jeg nok ikke lov til«, griner Ingelise Skou Hansen.

Hele holdet har leveret en stor præstation, men især træneren fortjener en stor ros, synes hun.

»Nikolaj har gjort det bedst. Han har tømret holdet sammen«, siger hun.

Et par rækker længere bagud står 8-årige Kaja Ørndrop Styrbæk. I hånden har hun et flag, der er halvanden gang højere end hende selv.

Foto: Jacob Ehrbahn

»Jeg er kommet, fordi jeg gerne vil hylde håndboldspillerne«, siger hun med et stort smil, der skubber det røde hjerte og flag, hun har på hver kind, en tand tættere på hendes øjne.

»Jeg synes, det er rigtig sejt, at de for første gang har vundet et VM«, siger Kaja Ørndrop Styrbæk.

Hun er blevet hentet i skolen af sin faster og bedstefar, så de tre sammen kunne tage direkte mod Rådhuspladsen.

»Jeg glæder mig nok mest til at se Mikkel Hansen, fordi jeg synes, han spiller rigtig godt på holdet. Han er min yndlingsspiller«, siger hun.

Det er også især VM’s topscorer, der har trukket 31-årige Nikolaj Hald ud i kulden flere timer før showtime.

Foto: Jacob Ehrbahn

»Jeg er meget fan af Mikkel Hansen, og jeg er mega stolt over, at han har kæmpet rigtig godt«, siger han.

Sejren i går var en stor oplevelse, forklarer han.

»Det føles rigtig dejligt i hjertet«.