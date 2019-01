Hele Rådhuspladsen brølede, da verdensmestrene trådte ud på balkonen

10 kampe. 10 sejre, og det mest suveræne VM-guld nogensinde er ikke gået ubemærket hen. Mandag eftermiddag er tusinder af mennesker mødt op på Rådhuspladsen i København for at fejre de danske verdensmestre i håndbold.

’Guldbussen’ er parkeret ved rådhuset, og spillerne gik ud foran rådhuset for at modtage den første dosis af folkets hyldest. Rådhuspladsen brølede om kap med lydanlægget, der spillede Volbeats ’For Evigt’ på fuldt drøn.

En lille dreng på sin fars skulder råbte »Mikkel Hansen! Jeg kan se ham!«, da VM’s bedste spiller stillede sig op på muren foran Rådhuset og vrikkede lidt med hofterne med hænderne hævet over hovedet til stor begejstring for pladsen.

Han fik selskab af Hans Lindbjerg og træner Nikolaj Jacobsen. hver en lille bevægelse blev besvaret med nye brøl fra pladsen.

Blandt de fremmødte er 50-årige Tina Sehested, som i aftes var i Boxen så Mikkel Hansen, Rasmus Lauge og alle de andre landsholdsstjerner blive verdensmestre søndag aften i Jyske Bank Boxen i Herning med en knusende 31-22-sejr over Norge.

Men hun kunne slet ikke få nok af håndboldfest.

»Det er fantastisk, og det er så stort at vi nu endelig har vundet efter at have været tæt på så mange gange«, siger Tina Sehested.

Der ligger en stor indsats og mange ofre bag, hvad de gør, og det skal vi hylle«, siger hun.

Hun beskriver stemningen på pladsen som en stor fest, fyldt med glæde og samhørighed.

Jubelbrølet blev kun højere, da spillerne fem ad gangen trådte ud på den lille guldbalkon. Morten Olsen kom først ud med pokalen i hænderne og hver gang en ny spiller hævede den over hovedet kvitterede pladsen med nye brøl og flag, der blev hævet i takt med pokalen.

Rådhuspladsen gik helt amok, da Mikkel Hansen kom ud med en lille mørkeblå bylt i favnen. Den nybagte far havde til sin førstefødte, der kom til verden umiddelbart før håndbold VM, med på balkonen og vuggede ham blidt, mens ’We are the Champions’ spillede Rådhuspladsen op.

Det er ikke første gang, verdensmestrene bliver hyldet. Allerede i går aftes blev de fejret på Herning Rådhus foran en stuvende fuld plads af jublende håndboldfans og mandag fortsatte håndboldfesten i København.

Foto: Jacob Ehrbahn Verdensmestrene på Rådhuspladsen.