Heste får stød: Skandale rammer Australiens største galoptræner

Under en ransagning har australsk politi fundet udstyr til at give heste stød, et ulovligt skydevåben og kokain.

En bombe er sprængt under australsk hestevæddeløb. Landets største galoptræner Darren Weir kan få inddraget sin licens, efter politiet har fundet ulovligt elektrisk udstyr, kokain og skydevåben i to af hans stalde nær Melbourne.

48-årige Weir har flere end 600 heste registreret i sin virksomhed, og han har et suverænt antal såkaldte gruppe 1-vindere i sin 23-årige karriere.

Sammen med to af sine ansatte blev Darren Weir torsdag afhørt i flere timer. Træneren er af myndighederne også blevet bedt om at begrunde, hvorfor han – hvis det er det, han ønsker – skal have lov til at fortsætte med at stille heste til start ved væddeløb, mens myndighederne undersøger sagen nærmere.

I første omgang er hans heste spærret fra konkurrence frem til tirsdag, og derfor har Weir måttet trække i alt 20 heste fra løb fredag og lørdag.

Ubehageligt el-udstyr

Det ulovlige udstyr, der er fundet i hans stalde, er en såkaldt ’jigger’, også kendt som ’battery’ eller ’buzzer’ i andre lande. Det er et elektrisk apparat, der giver hesten et smertefuldt chok, hvis en jockey vil have hesten til at nå maksimumfart under træning.

Ofte bliver chokket givet umiddelbart, efter hesten har fået et rap med pisken. På den måde skabes der en association hos hesten mellem de to hændelser. Teoretisk set vil hesten omgående øge farten maksimalt, når den mærker pisken under et løb, da den forventer et elektrisk stød kort efter.

Fire af disse jiggers blev fundet i staldene, og et lokalt medie beretter, at en særlig enhed under Victoria Police har overvågningsmateriale, der viser udstyret i brug under træning. Politienheden har ifølge australske medier efterforsket Darren Weirs virksomhed siden august sidste år.

Racing Victoria, der er områdets myndighed for hestevæddeløb, har som minimumstraf i den slags sager to års udelukkelse fra sporten. En inspektør fra organisationen udtalte torsdag, at der snarest vil blive offentliggjort flere oplysninger i sagen.

Lang pause mellem triumferne

Darren Weir fik første gang licens i 1995 og trænede sine første gruppe 1-vindere i 2002. Men siden kom en pause helt frem til 2013, før han igen høstede sejre på øverste niveau.

Siden da har han øget sit antal af gruppe 1-vindere til 36, og mest berømt er hans sejr med hesten Prince Of Penzance i Melbourne Cup 2015, der med Michelle Payne havde den første kvindelige vinderjockey i nationens mest berømte hestevæddeløb.

Michelle Payne har til australske medier udtalt, at hun aldrig har set nogle ulovligheder i forbindelse med sit arbejde for Darren Weir.