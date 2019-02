Russisk OL-guldvinder og tre verdensmestre får lange karantæner

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 11.00 Tennis: WTA fra Skt. Petersborg 19.00 Ishockey: Rungsted-Frederikshavn 21.20 Cykling: 6-dagesløb 01.30 Basketball: Toronto-Milwaukee TV3 Sport 20.45 Fodbold: Lille-Nice 01.05 Ishockey: Washington-Calgary TV3 Max 20.30 Fodbold: Hannover 96-RB Leipzig Eurosport 1 09.45 & 12.45 Alpint: Storslalom (k) 15.45 Skihop: World Cup 19.45 Billard: Snooker, German Masters Eurosport 2 21.00 Golf: Phoenix Open Vis mere

Doping. Så skal medaljestatistikkerne fra OL i 2012 og VM i atletik i 2013 atter revideres. Med to højdespringer, den olympiske mester fra 2012, Ivan Ukhov, og 2013-verdensmesteren Svetlana Shkolina, i spidsen, er 12 russiske atletikudøvere blevet idømt lange karantænestraffe for dopingmisbrud af Cas, Det Internationale Sportsdomstol. Cas konstaterer at de 12 har deltaget i det statsstyrede dopingprogram, som professor Richard McLaren afslørede i sin rapport. Ukhov og Shkolina har fået hver 4 års karantæne, mens 2003-verdensmesteren i hammerkast, Tatyana Lysenko, udelukkes i 8 år, fordi der er tale om hendes anden dom. Også indendørsverdensmesteren i trespring fra 2014, Lyukman Adams, blev vundet skyldig.

Fodbold. Real Madrid og Barcelona ramler ind i hinanden i den spanske pokalturnering Copa del Reys semifinale. Det blev en realitet, da der fredag blev trukket lod til turneringens afsluttende fase. Barcelona har hjemmebane i den første semifinale, der spilles allerede i den kommende uge, 5. eller 6. februar. Returkampen spilles i Madrid 27. eller 28. februar. Få dage senere – 2. marts – tørner klubberne igen sammen i ligaen i Madrid. Den anden semifinale bliver et møde mellem Betis og Valencia.

Fodbold. Før i år havde Qatar aldrig været blandt de sidste fire ved Asian Cup, men nu er VM-værtsnationen i 2022 asiatisk mester. Den titel blev sikret med en sejr i finalen i Abu Dhabi over Japan på 3-1. Takumi Minamino fra Red Bull Salzburg reducerede til 2-1 med det eneste mål, scoret i turneringen mod Qatar, der vandt 1-0 over Irak, 1-0 over Sydkorea og 4-0 over Forenede Arabiske Emirater på ven mod finalen.

Golf. Joachim B. Hansen formåede som den eneste af fem danskere at klare cuttet ved European Tour-turneringen Saudi International, der har deltagelse af fire af verdensranglistens fem bedste. Efter en anden runde i par, 70 slag, er Joachim B. Hannsen på en delt 18.-plads, 6 slag efter den førende amerikaner, verdens nummer 3, Dustin Johnson. Thorbjørn Olesen og Jeff Winther var 2 slag fra at klare cuttet og sluttede side om side med blandt andre verdensetteren Justin Rose og svenskeren Henrik Stenson. Thomas Bjørn var 5 og Søren Kjeldsen 9 slag fra cuttet.

Håndbold. Team Esbjerg offentliggjorde torsdag, at Sandra Toft til sommer skifter til en topklub i Europa. Senere samme dag kunne den franske klub Brest præsentere den danske landsholdskeeper som ny spiller fra næste sæson. Sandra Toft glæder sig til den nye udfordring. »Jeg er meget begejstret for at komme til et nyt land og en klub med store ambitioner, som jeg også selv har. Jeg ville gerne til Brest, fordi det bliver en stor klub i fremtiden. Og vi skal ikke glemme, at Frankrigs landshold er det bedste i verden, så der er mange gode spillere med i turneringen. Det kan kun presse mig til at blive endnu bedre, siger Sandra Toft til klubbens hjemmeside.

Foto: Lars Poulsen Esbjergs og landsholdets målvogter Sandra Toft har mod på et nyt udlandseventyr, der skal gøre hende stærkere på banen.

Efter en karriere i dansk og norsk håndbold skal hun stifte bekendtskab med noget helt andet, men det skræmmer hende ikke. »Det er jeg ikke bange for. Jeg er meget spændt på at lære en ny kultur og et nyt sprog at kende. Selvfølgelig er jeg lidt nervøs for at komme til Frankrig, men jeg kan godt lide udfordringen, og jeg synes, det er dejligt«, siger hun. Inden skiftet til Brest vil Sandra Toft meget gerne vinde en titel med Team Esbjerg, som stadig er med i EHF Cuppen og toppen af den hjemlige liga.

Håndbold. Randers HK og Martina Thörn er blevet enige om at skilles til sommer. »Personligt har det for mig været to hårde, men også to lærerige år. Jeg er taknemmelig for at have været to sæsoner i Randers HK, og jeg vil gøre mit til, at vi slutter sæsonen på bedste vis«, siger Martina Thörn til klubbens hjemmeside. Hun vil nu bruge de næste par uger på at finde ud af, hvad fremtiden skal bringe.

Fodbold. Real Madrid vandt det første opgør 4-2 og skulle torsdag aften gøre arbejdet færdigt for at sikre pladsen i semifinalen i den spanske pokalturnering Copa del Rey. Det lykkedes uden de store problemer, da Real Madrid ude besejrede Girona 3-1. Dermed vandt Real samlet 7-3 og fortsætter jagten på pokaltitlen, som FC Barcelona har vundet de seneste fire sæsoner. Karim Benzema blev dobbelt målscorer for Real, der senest vandt pokalturneringen i 2014.

Håndbold. Det var otte ligakampe siden, at der var sunget sejrssang i omklædningsrummet hos EH Aalborg. Det skete senest, da klubbens kvinder i HTH Ligaen vandt ude over Ajax København 24. oktober. Torsdag aften måtte spillerne dog finde melodien frem igen, for da vandt holdet hjemme med 26-24 over Randers HK. De to point betød, at EH Aalborg kravlede væk fra sidstepladsen med 5 point efter to sejre og en enkelt uafgjort kamp i sæsonen. Ringkøbing ligger dermed sidst med 4 point, mens Randers har 10 point som tredjesidst.