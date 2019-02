Schalkes legendariske, cigarrygende manager er død

Fodbold. Den hollandske storklub Ajax har i årtier været med til at sende danske talenter det sidste stykke vej mod stjernehimlen. Næste unge dansker, der får mulighed for at gå i blandt andet Søren Lerbys og Christian Eriksens fodspor i Ajax, er FC Nordsjællands ungdomspiller Christian Rasmussen. Han er blot 16 år og skal lige gøre 9. klasse færdig på Bagsværd Skole, før han efter sommerferien tiltræder i Holland. »Det har været et klart ønske fra Christian og hans familie efter grundige samtaler at prøve denne unikke mulighed, og vi har samtidig fået et enestående stort tilbud fra Ajax, der kompenserer FCN flot, både nu her, men også på den lange bane«, siger FCN’s akademisportschef Jan Laursen.

Basketball. Ikonet LeBron James satte natten til onsdag to rekorder i NBA – en positiv og en negativ. LA Lakers-spilleren blev noteret for 18 point i opgøret i Indiana mod Pacers og rundede dermed som den yngste spiller (34 år og 37 dage) nogensinde 32.000 point, et antal kun Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant og Michael Jordan tidligere har opnået. På negativsiden måtte LeBron James indkassere et nederlag på 139-94, som er hans hidtil største i en 16 år lang karriere i verdens bedste liga.





Fodbold. Det bliver den 46-årige Nicolai Kaas Nordstrøm der som ligachef for landets bedste kvinderække får til opgave at udvikle Den Ny Kvindeliga, der får premiere i august, både sportsligt og kommercielt. Nicolai Kaas Nordstrøm tiltræder 1. marts og kommer fra en stilling som kommerciel direktør i traditionsklubben B.93.

Fodbold. Endnu en person med tilknytning til Manchester United mener, at den foreløbigt midlertidige manager Ole Gunnar Solskjær bør ansættes permanent. Det er Uniteds rekord-målscorer Wayne Rooney, der taler for hans tidligere holdkammerat overfor CNN. »Det vil være godt at se Ole Gunnar fortsætte ad denne vej og få et forsøg med jobbet på permanent basis«, siger Rooney, og tilføjer, at Tottenham-manager Mauricio Pochettino bør ansættes, såfremt Solskjær ikke får tilbudt jobbet. Ole Gunnar Solskjær har vundet 9 kampe og spillet 1 uafgjort i sine første 10 opgør i spidsen for storklubben, der fyrede José Mourinho i december.

Fodbold. Endnu en person er med udgangspunkt i Fifa-skandalen fra 2015 blevet idømt straf i USA. Det er den tidligere præsident for Guatemalas fodboldforbund, Brayan Jimenez, der har fået fængselsstraf og en bøde på ca. 2,3 millioner for at have modtaget bestikkelse i bytte for medie- og marketingrettigheder til fodboldkampe. Brayan Jimenez har allerede afsonet en del af sin straf og skal derfor blot være under opsyn af myndighederne de kommende to år. Han er tillige udelukket fra professionel fodbold på livstid.

Ishockey. Oliver Bjorkstrand scorede til 1-0 efter bare 53 sekunder, da Colombus slog Colorado 6-3 i NHL. NHL-mester Lars Eller og Washington sejrede 3-2 mod Vancouver.

Fodbold. Thomas Delaney var i den forlængede spilletid tæt på at blive matchvinder i Dortmunds pokalkamp mod Bremen, men i stedet blev det til nederlag mod midtbanemandens tidligere klub. Efter 120 minutter og 3-3 skulle der straffespark til, og i de direkte dueller lagde Dortmunds Paco Alcacer og Maximilian Philipp ud med at brænde, hvilket banede vej for nordtyskernes vej til pokalkvartfinalen.

Håndbold. Tidligere landsholdsmålvogter Lene Rantala er ny cheftræner i den norske klub Larvik. Klubbens nu tidligere træner, Geir Oustorp, meddelte tirsdag, at han ønskede at stoppe efter denne sæson, men den melding fik klubledelsen til at afbryde samarbejdet med det samme. Lene Rantala var Geir Oustorps assistent.