Et halvt landshold har skiftet klub i løbet af vinteren

Ud af et halvt hundrede klubskifter hos de mandlige danske fodboldspillere i udlandet er Lukas Lerager og Martin Braithwaite de eneste landsholdsaktuelle, der skal snøre støvlerne i nye omgivelser i den kommende sæson. De er begge på halvårlige lejeaftaler skiftet til henholdsvis Genoa og Leganes.

Ganske anderledes ser det ud hos kvinderne, hvor samtlige vinterens 6 klubskifter involverer spillere, der optrådte på det danske landshold i 2018.

Nadia Nadim, Janni Arnth, Katrine Veje, Simone Boye, Mie Leth Janes og Sofie Junge har fået nye arbejdsgivere, der runger af storhed med klubnavne som Paris, Arsenal, Juventus og Bayern München. Og at der også hos kvinderne er tale om storhold, understreges af, at de fire nævnte klubber alle ligger nummer 1 eller 2 i deres respektive ligaer.

»Det er en spændende udvikling, kvindefodbolden er inde i, hvor etablerede storklubber ser en fordel i også at satse på kvinderne. Når klubber som Paris SG, Juventus, Chelsea, Arsenal, Manchester United og Manchester City går ind i noget, er det jo for at vinde noget«, påpeger det danske kvindelandsholds træner, Lars Søndergaard.

At han nu har en håndfuld kvinder på mere prominente adresser, gør dog ikke umiddelbart nogen forskel for det landshold, der først til efteråret igen skal spille betydende kampe, når EM-kvalifikationsturneringen indledes.

»Spillerne bliver jo ikke bedre bare af at skifte klub. For mig handler det mere om, at de får spilletid, og derfor er det vigtigt, at Nadia Nadim er kommet til Paris SG, hvor hun forhåbentlig kan komme til at score nogle mål og få selvtilliden tilbage. I Manchester City havde hun jo ikke været i startopstillingen siden september«, konstaterer Lars Søndergaard.

Og Nadia Nadim er lige akkurat kommet i gang som målscorer i den franske klub. Hun er godt nok startet som indskifter i sine første to kampe, men i den forgangne weekend kom hun ind og scorede sit første mål, da Paris SG vandt 4-0 over rækkens nummer tre, Montpellier.

For at give hende ro omkring klubskiftet havde Lars Søndergaard ikke udtaget Nadia Nadim til træningslejren på Cypern i januar, hvor Danmark også spillede en officiel landskamp og vandt 1-0 over Finland på et langskudsmål af debutanten Mille Gejl.

»Nu kom jeg lidt hovedkulds ind i jobbet, så af hensyn til det, der så fint hedder processen, er det rart at kunne fordybe sig i den mere langsigtede udvikling af holdet«, siger Lars Søndergaard, der for et år siden afløste Nils Nielsen som landstræner efter den store konflikt med den kostbare aflysning af en VM-kvalifikationskamp mod Sverige som kulminationen.

Næste opgave bliver den traditionelle deltagelse i Algarve Cup i Portugal, hvor Danmark møder Norge 27. februar og Kina 4. marts.

»Jeg havde udtaget fire spillere fra U19-landsholdet til træningslejren på Cypern, men det er ikke sikkert, de kommer med til Algarve. U19-landsholdet skal selv spille en turnering på La Manga og har i foråret kvalifikationskampe til EM-slutrunden til sommer«, forklarer Lars Søndergaard, der kan råde over stort set alle spillere, når han i næste uge udtager truppen til Algarve Cup.

Eneste undtagelse er Mie Leth Jans, der efter skiftet til FC Rosengård, sidste års nummer tre i Sverige, har pådraget sig en mindre brud i foden, som kræver seks ugers pause.

Til gengæld burde Simone Boye Sørensen være klar igen efter den skade, der gjorde hende ukampdygtig under opholdet på Cypern, og som betyder, at forsvarsspilleren endnu ikke har fået sin debut for Bayern München.