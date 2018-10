Kun et mirakel kan forhindre det store selvmål Analyse: Danmark skal slå europamestrene klart, hvis holdet vil tættere på VM, når Holland i aften venter i Viborg. Dermed står kvindelandsholdet tæt på begravelsen af den VM-drøm, som de selv og DBU allerede inviterede til for et år siden.

Nadia Nadim sagde det ganske klart fredag aften, da Danmark havde knoklet forgæves gennem 90 minutter på Rat Verlegh Stadion i den hollandske by Breda.